軍士官大缺 提前退場可再入營

因應北部中樞地區防禦需求及提升應對共軍斬首行動的戰力，國防部核定海軍陸戰隊六六旅的作戰指揮權改為參謀本部，與憲兵部隊共同負責首都衛戍任務。同時，陸戰隊六六旅也將朝向輕快化展開改組，裁撤戰車營及砲兵營，並成立無人機部隊。

另一方面，軍方也修改留營規定，過去使用退場機制賠款提前退伍的軍士官，只要退伍滿一年，就能再參加甄選重新入營。

據了解，為加強首都周邊防務，軍方除增派陸戰隊兩棲偵搜大隊M109兩棲作戰突擊艇進駐巡護淡水河口之外，同時增派陸戰隊兵力進駐大台北周邊地區據點，並防護台北港等重要關鍵基礎設施。為此，國防部核定六六旅的作戰指揮權，由陸軍六軍團改為參謀本部，作為參謀本部直屬戰略預備隊。

另為提升陸戰隊快速機動能力，六六旅也將從年後起陸續將裁併所屬戰車營、砲兵營，M60A3戰車及M109A2自走砲等裝備將移交陸軍，人員改編補實陸戰隊其他單位；同時也將成立無人機部隊，強化無人機偵蒐及攻擊的兵力。另外，也將強化防空飛彈連的刺針飛彈部署。

美軍陸戰隊近年往更輕裝、高機動方向調整編裝，裁撤戰車部隊並成立強化打擊火力的濱海作戰團，如今國軍也參考美軍作法，調整陸戰隊組織。

此外，據國防部統計，我國國軍志願役人數自二○二一年底的十六萬四八八四人，至去年六月底統計已降為十五萬二八八五人，為二○一八年以來新低。國軍需才孔急，主要缺軍、士官。

國防部預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第六條修正草案」將於近日到期。國防部解釋，陸海空軍軍官士官服役條例第十五條第一項第十款原規定，使用退場機制的軍士官不能再入營，新修的規定取消這項限制，只耍退伍滿一年，就能再申請入營。而先前使用退場機制所須賠付的賠償款項若還沒有繳完，也能再入營「邊服役、邊賠錢」，直至繳完賠款。

台灣民眾黨立法委員林憶君表示，樂見國軍願意滾動檢討，修正再入營條件，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹，也希望能優先鼓勵過去曾服役於「高專長兵種」、「第一類戰鬥部隊」的士官兵再回營。