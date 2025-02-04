提前退場軍士官再入營 林憶君：盼補足高專長部隊人力

國軍修訂「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第6條修正草案」，讓曾使用退場機制申請賠款提前退伍的志願役軍士官，能再度參加軍方甄選重新入營。立法院外交及國防委員會召委林憶君今（4）日表示，樂見國軍願意滾動檢討，修正再入營條件，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹，也希望能優先鼓勵過去曾服役於「高專長兵種」、「第一類戰鬥部隊」的士官兵再回營。

民眾黨立委林憶君指出，自2018年起，志願役人數屢創新低，據統計，截至2024年6月底，更是降到15萬人，其中又以基層軍士官最缺人，選擇賠錢提前退伍的「不願役」軍士官人數更從2020年的401人，激增至2024年的1565人，短短4年內竟暴增約4倍之多；顯見國軍在招募人力及提高留營意願的成效仍十分有限。

林憶君說，面對國軍人力短缺，滾動檢討修正再入營條件無可厚非，國防部積極想方設法招募人力，的確立意良善；因此樂見未來開放過去曾有實務經驗的退伍士官兵再回營服役，以補足目前大幅流失的基層軍、士官骨幹，也希望國防部能優先鼓勵或給予誘因讓過去曾服役於「高專長兵種」、「第一類戰鬥部隊」的士官兵願意回營服役。

林憶君進一步說明，「高專長兵種」相對其他兵種較難培養，若能重新入營，則毋須重新培育，不僅能有效降低培訓成本，更可增加整體培訓效益；至於「第一類戰鬥部隊」則因常年編現比低，若能重新招募這些強而有力的國軍退役官兵，相信對我國國防也能注入一劑強心針。

林憶君表示，過去也曾討論過，擴大開放不適服退伍5年內的士官兵或身上有大面積刺青者回營；面對國防部選擇開放多項重新入營條件，確實能補足國防人力，但問題重點仍是如何提升國軍形象、整頓軍中風氣，讓國軍願意視國家為己任、讓全民願意將軍人視為嚮往的職業，才是當務之急。