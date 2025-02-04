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陸戰66旅改直屬參謀本部 牽動台北港鞏固與反擊部署

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍聞社月前報導，國軍官兵春節期間堅守崗位，確保國家安全。内容披露，穿著虎斑迷彩的陸戰隊官兵，駕悍馬車進駐台北松山機場，以車載20機砲執行機場跑道警戒任務。圖/軍聞社
軍聞社月前報導，國軍官兵春節期間堅守崗位，確保國家安全。内容披露，穿著虎斑迷彩的陸戰隊官兵，駕悍馬車進駐台北松山機場，以車載20機砲執行機場跑道警戒任務。圖/軍聞社

駐防新北林口的海軍陸戰隊66旅，改直屬參謀本部，作為拱衛首都中樞的戰略預備隊。軍媒月前戰備報導中，曾披露66旅已進駐台北市松山機場，協助執行跑道警戒任務。北部要港鞏固與反擊部隊是否調整，值得關注。

據規畫，66旅直屬參謀本部，戰時與憲兵202指揮部執行台北市衛戍任務，66旅本身也展開組織轉型，裁撤戰車和自走砲，增編無人機部隊，傳將仿照美軍陸戰隊的「濱海戰鬥團」重新編制。海軍司令部今（4）日對此暫無回應。

軍聞社月前報導，國軍官兵春節期間堅守崗位，確保國家安全。內容披露，穿著虎斑迷彩的陸戰隊官兵，駕悍馬車進駐台北松山機場，以車載20機砲執行機場跑道警戒任務。原任務由憲兵202指揮部的「憲兵裝甲步兵239營」執行。

66旅另有一個步兵營長期進駐北投復興崗營區；中樞衛戍外圍的淡水河口，近期也有陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵及突擊艇進駐。

據了解，在北部固安作戰計畫中，陸戰66旅原本即為戰略預備隊，平、戰時都受6軍團作戰管制、作戰指揮，並得依令接受參謀本部直接作戰指揮。

國軍近年在新北八里實施的漢光實兵操演，曾連續2年演練由66旅裝甲部隊支援6軍團鞏固台北港反滲透、反擊任務。

但未來66旅直屬參謀本部指揮，任務主中樞防衛後，執行台北港反擊任務部隊是否異動？陸軍新接裝M1A2T戰車將進駐269旅位於龜山的大崗營區，是否取代66旅裝甲部隊任務，值得觀察。

國軍近年在新北八里實施的漢光實兵操演，曾連續2年演練由66旅支援6軍團鞏固台北港反滲透、反擊任務，由6軍團指揮，記者洪哲政/攝影
國軍近年在新北八里實施的漢光實兵操演，曾連續2年演練由66旅支援6軍團鞏固台北港反滲透、反擊任務，由6軍團指揮，記者洪哲政/攝影

台北港 松山機場 陸戰隊

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