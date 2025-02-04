快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

強化空中監偵能量 空軍規劃採購6架E-2D預警機

中央社／ 台北4日電

知情人士今天表示，由於中共侵擾範圍已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，空軍有必要採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行的E-2K預警機，因此規劃提出6架需求，但細節不便透露。

空軍目前共有6架E-2K預警機。最早期的4架E-2T於1995年成軍服役，並在2013年性能提升為E-2K；另外2架則在1999年增購，並在2005年成軍。其中機號2503的E-2K在2022年11月降落屏東基地時因未放下起落架機腹著地，已嚴重受損，同時遭監察院糾正。

事實上，空軍爭取對美軍購美軍現役的E-2D預警機多年。知情人士今天表示，空軍曾2度爭取軍購E-2D，但首次爭取時因考量已有陸基雷達作罷，但受地球曲線影響，E-2D預警機在空中能發揮更好的情監偵能量，對於捕捉中共隱形戰機的能力更佳，且近年中共侵擾範圍已延伸至台灣東面，對於籌購新式預警機有其必要，加上日本近年也對美軍購E-2D，若以產線考量，現在是最好的採購時機。

知情人士指出，空軍的需求總數為6架E-2D預警機，同時已提出相關需求，至於細節則不便說明，「且確實有戰備需求，絕對不是浪費錢」。

另外，外傳海軍也有意對美採購MH-60R反潛直升機、陸軍重新建案採購M109A7自走砲。

國防部回應中央社記者，武器裝備籌獲置重點於「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」4大整建項目，並依敵情威脅及三軍聯合作戰整體實需完成審慎評估後，依建案程序籌獲，確保國防安全。

國防部強調，有關任何建軍規劃項目，在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。

國防部也說明，國軍兵力整建規劃均依敵情威脅變化，審慎評估籌獲項目及期程，並視年度國防財力裕度妥適編列預算，循軍購、商售及自製等管道獲得，近年國防預算逐年穩定成長，以建構可恃防衛戰力。

E-2D為美軍現役預警機，與台灣E-2K最大不同，在於以相位陣列雷達代替機械式雷達，雷達探測及掃描範圍大增至550公里以上，有利於偵測匿蹤戰機。

E-2K 國防部 國防預算 空軍 美軍 解放軍 軍購 預警機

延伸閱讀

美航嚴重空難…一文看懂肇事美軍黑鷹直升機 台灣也曾出8死意外

影╱美軍F-35訓練時墜毀！機體「炸成火球」畫面曝 飛行員彈射逃生

空軍戰鬥營 T108半自動狙擊槍、空服士褲裝新制服亮相

獨／蜂眼升級鷹眼 陸軍接裝新型防空目標獲得雷達

相關新聞

強化首都防務 陸戰66旅改制參謀本部直屬戰略預備隊

因應北部中樞地區防禦需求及提升應對共軍斬首行動的戰力，據指出，國防部核定海軍陸戰隊66旅的作戰指揮權改為參謀本部，作為參謀本部直屬戰略預備隊，與憲兵部隊共同負責首都衛戍任務。同時陸戰隊66旅也將展開改組，裁撤戰車營及砲兵營，並成立無人機部隊。

提前退場軍士官想再回營嗎 國軍修法准邊服役邊賠款

國防部預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第6條修正草案」將於近日到期，草案規定，近1年內申請退伍的軍士官，可立即再參加甄選重新入營。原規定必須在1年後才得重新參加甄選。國軍需才孔急，想回營者可把握機會。

11共機6共艦出海擾台 軍方警戒監控

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現11架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

中科院、軍備局憂被取代 新成立先進國防小組有何任務

國防部研發功能預算大餅的分母越大，越惹得人心慌。國防部新成立的創新小組評估並引進民間技術及裝備，引起負責武器系統的中科院，以及負責國防科技的軍備局，心中深深的漣漪。 資深記者洪哲政特別平衡報導了國防部的說法，「3個單位各有不同任務職掌，作業相輔相成，並無相互取代的問題。」 中科院、軍備局，你們心中平衡一點了嗎？

退輔會新春團拜 賴總統：捍衛中華民國要優先保護台灣

賴清德總統今天參加退輔會新春團拜活動，致詞時重申自己擔任總統的三項使命，強調「要捍衛中華民國，一定要優先保護台灣」，就像...

總統出席退輔會團拜 籲團結守護國家不被中國滲透

總統賴清德今天出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」，他提到，不管是什麼時候來到台灣，不管是什麼族群，只要認同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。