強化空中監偵能量 空軍規劃採購6架E-2D預警機

知情人士今天表示，由於中共侵擾範圍已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測並反制中共匿蹤戰機，空軍有必要採購美軍現役的E-2D預警機，以取代現行的E-2K預警機，因此規劃提出6架需求，但細節不便透露。

空軍目前共有6架E-2K預警機。最早期的4架E-2T於1995年成軍服役，並在2013年性能提升為E-2K；另外2架則在1999年增購，並在2005年成軍。其中機號2503的E-2K在2022年11月降落屏東基地時因未放下起落架機腹著地，已嚴重受損，同時遭監察院糾正。

事實上，空軍爭取對美軍購美軍現役的E-2D預警機多年。知情人士今天表示，空軍曾2度爭取軍購E-2D，但首次爭取時因考量已有陸基雷達作罷，但受地球曲線影響，E-2D預警機在空中能發揮更好的情監偵能量，對於捕捉中共隱形戰機的能力更佳，且近年中共侵擾範圍已延伸至台灣東面，對於籌購新式預警機有其必要，加上日本近年也對美軍購E-2D，若以產線考量，現在是最好的採購時機。

知情人士指出，空軍的需求總數為6架E-2D預警機，同時已提出相關需求，至於細節則不便說明，「且確實有戰備需求，絕對不是浪費錢」。

另外，外傳海軍也有意對美採購MH-60R反潛直升機、陸軍重新建案採購M109A7自走砲。

國防部回應中央社記者，武器裝備籌獲置重點於「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及有效應對灰色地帶行動」4大整建項目，並依敵情威脅及三軍聯合作戰整體實需完成審慎評估後，依建案程序籌獲，確保國防安全。

國防部強調，有關任何建軍規劃項目，在完成建案程序並獲賦預算前，援例不對外公開。

國防部也說明，國軍兵力整建規劃均依敵情威脅變化，審慎評估籌獲項目及期程，並視年度國防財力裕度妥適編列預算，循軍購、商售及自製等管道獲得，近年國防預算逐年穩定成長，以建構可恃防衛戰力。

E-2D為美軍現役預警機，與台灣E-2K最大不同，在於以相位陣列雷達代替機械式雷達，雷達探測及掃描範圍大增至550公里以上，有利於偵測匿蹤戰機。