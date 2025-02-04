強化首都防務 陸戰66旅改制參謀本部直屬戰略預備隊

因應北部中樞地區防禦需求及提升應對共軍斬首行動的戰力，據指出，國防部核定海軍陸戰隊66旅的作戰指揮權改為參謀本部，作為參謀本部直屬戰略預備隊，與憲兵部隊共同負責首都衛戍任務。同時陸戰隊66旅也將展開改組，裁撤戰車營及砲兵營，並成立無人機部隊。

據了解，為加強首都周邊防務，軍方除了增派陸戰隊兩棲偵搜大隊M109兩棲作戰突擊艇進駐淡水河口一帶之外，同時增派兵力進駐大台北周邊地區據點，並肩負台北港等重要關鍵基礎設施的安全任務。為此，國防部核定陸戰隊66旅的的作戰指揮權由陸軍6軍團改為參謀本部，作為戰略預備部隊。

陸戰隊66旅在2005年4月因應精進案進駐桃園龜山下湖西營區，負擔起林口、台北一帶防務，2017年4月並將所屬一部分兵力移防北投復興崗營區，成為除了憲兵部隊外第一個駐防台北市區的作戰部隊。如今軍方為再加強中樞核心地區防務，將66旅改由參謀本部直接指揮。

另一方面，為提升陸戰旅快速機動能力，陸戰隊66旅也將從年後起陸續將裁併所屬戰車營、砲兵營，M60A3戰車及M109A2自走砲等裝備將移交陸軍，人員則改編補實陸戰隊其他單位；同時也將成立無人機部隊，強化無人機偵蒐及攻擊的兵力。另外，也將強化防空飛彈連的刺針飛彈佈署。

美軍陸戰隊近年朝向更輕裝、高機動方向調整編裝，裁撤戰車部隊並成立強化打擊火力的濱海作戰團，如今國軍也參考美軍作法調整陸戰隊組織。海軍預計今年內成立濱海作戰指揮部，整合岸置反艦飛彈部隊、海洋監偵及飛彈快艇等部隊，陸戰隊的編裝也將配合有所調整。