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國軍大缺軍士官 修法讓甫申請退伍者可立即再回營
國防部預告「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第6條修正草案」將於近日到期，草案規定，近1年內申請退伍的軍士官，可立即再參加甄選重新入營。原規定必須在1年後才得重新參加甄選。國軍需才孔急，想回營者可把握機會。
陸海空軍軍官士官服役條例第15條第1項第10款原規定，軍官、士官志願入營甄選條件之一，原規定退伍未滿1年不得參加甄選。新規定取消這項限制，只要是依規定申請退伍獲准者，隨時可再參加入營甄選。
國防部公開資料顯示，我國自2020年起至今國軍部隊平均編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，短短4年減少近10%外，去年編現比例已遠低於一般認知作戰的最低標準85%。
根據國防部統計，我國國軍志願役人數自2021年底為近年最高16萬4884人，2022年減少為15萬9392人、2023再減少為15萬4686人，至今年6月底統計，志願役人數降為15萬2885人，為2018年以來新低。國軍需才孔急，主要缺軍、士官。
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