國軍大缺軍士官 修法讓甫申請退伍者可立即再回營

國防部研發功能預算大餅的分母越大，越惹得人心慌。國防部新成立的創新小組評估並引進民間技術及裝備，引起負責武器系統的中科院，以及負責國防科技的軍備局，心中深深的漣漪。 資深記者洪哲政特別平衡報導了國防部的說法，「3個單位各有不同任務職掌，作業相輔相成，並無相互取代的問題。」 中科院、軍備局，你們心中平衡一點了嗎？

2025-02-04 07:30