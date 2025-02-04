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11共機6共艦出海擾台 軍方警戒監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部公布中共解放軍台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現11架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（3）日清晨到今（4）日清晨6為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時30分到傍晚5時50分為止，發現中共戰鬥機8架次在台海中線沿線活動，其中1架次曾在台海中線南端跨越中線，進入我西南空域活動。

另外，昨天上午10時15分至下午2時35分，也曾發現中共輔戰機1架次進入我西南空域徘徊，同時昨天上午8時30分到10時10分有2架次戰鬥機進入我防空識別區北方活動。

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