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退輔會新春團拜 賴總統：捍衛中華民國要優先保護台灣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

賴清德總統今天參加退輔會新春團拜活動，致詞時重申自己擔任總統的三項使命，強調「要捍衛中華民國，一定要優先保護台灣」，就像榮民過去出生死，投入八二三炮戰和古寧頭戰役，「其實我們的目標都一致」。

賴總統說，他主動來參加退輔會的新春團拜，用行動表達對榮民的尊敬及對退輔會工作的支持。

賴總統提到他的叔叔也打過八二三炮戰，因此他是榮民的親友；在擔任立委期間，協助捍衛退輔會預算，增加榮民就養金，賴說，大家都是為了國家、台灣和社會，不分黨派和族群，應該要團結在一起，特別是台灣面臨關鍵的時刻。

賴總統指出，他有三項使命需要大家一起合作，首先便是延續國家生存發展，這必須確保主權，要捍衛中華民國一定要優先保護台灣，就像就像過去榮民出生入死打八二三和古寧頭，其實大家的目標都一致。

賴總統表示，他還要維護全體國人生命財產安全，發展經濟韌性，也要和民主陣營站在一起。

賴總統說，如今各國領袖、7大工業國（G7）和20國集團（G20），都強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要因素，台灣與民主陣營站在一起，除了守護自己的安全，也是維護印太和平穩定。

談到未來的工作，賴總統說，當然希望跟中國能夠對等尊嚴，展開健康有序的交流，從蔡總統任內開始都是這樣做。

榮民 退輔會

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