總統出席退輔會團拜 籲團結守護國家不被中國滲透

總統賴清德今天出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」，他提到，不管是什麼時候來到台灣，不管是什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人，也是這個國家的主人，大家團結在一起，共同守護國家，不被中國所滲透。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午出席國軍退除役官兵輔導委員會「114年新春團拜」，肯定退輔會人員對工作盡心盡力，並期勉大家秉持清廉、勤政、專業、關懷社會弱勢的精神，協助與照顧榮民及家眷。

總統致詞時表示，許多榮民過去曾參與古寧頭戰役、八二三炮戰，英勇守護台灣、捍衛中華民國，並且在過去幾10年間，參與台灣重大建設，對國家社會貢獻非常多，他要向榮民表達感謝之意。

賴總統提到，他擔任立委時期曾協助退輔會捍衛預算。此外，政府對於國軍與榮民的照顧也愈來愈多，前總統蔡英文任內逐年提高國防預算，研擬許多計畫，如國軍的興安專案，逐步更新國軍老舊營舍。他期盼大家不分黨派及族群，為了國家、為了台灣、為了社會，團結在一起。

總統勉勵退輔會人員務必秉持清廉、勤政、專業、關懷社會弱勢的精神，將就學、就業、就醫、就養及社會服務等5項工作做好。尤其，台灣已進入「超高齡社會」，65歲以上的榮民占46.6%，退輔會務必竭盡所能，依法律及規定照顧好榮民及家眷。

他提到，希望大家能傳承榮民精神、守護國家。他去年參加「八二三戰役勝利66週年追悼典禮」時，遇到來自各個族群的遺眷，大家都是共同守護國家的一家人。

他認為，不管是什麼時候來到台灣，不管是什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人，也是這個國家的主人，期盼增進對彼此的了解，大家團結在一起，共同守護國家，不被中國所滲透。

談及身為總統的三個使命。賴總統說，第一，他會延續國家生存發展、確保主權不容侵犯併吞；第二，維護國人生命財產安全，和平無價、戰爭沒有贏家，要靠實力達到和平；第三，發展經濟韌性，維持經濟自主性，這樣才不會受制於他人。

總統表示，要與民主陣營站在一起，像是美國建立四方安全對話（QUAD）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、五眼聯盟等，都是為了維持印太區域的和平穩定； G7、G20或各國領袖也都強調台海和平穩定是世界安全和繁榮的必要因素。與民主陣營站在一起，除了守護自己的安全，也是維持印太和平穩定。