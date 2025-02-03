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軍方正式啟動M1A2T換裝訓練 擬下半年戰備

中央社／ 台北3日電

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車去年底已抵台，當時運抵新竹湖口的裝訓部後，即刻針對每輛戰車進行點交與檢整。相關人士今天表示，已正式啟動換裝訓練，初期以課堂科目為主，不會實車訓練，預計下半年進行戰備。

台灣對美軍購108輛M1A2T戰車，首批38輛及4輛M88A2裝甲救濟車去年12月16日透過國籍航商貨輪運抵新北台北港，由民間重型拖板車區分4批次，經西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

軍方人士當時指出，與美方逐一針對每輛戰車完備點交程序，同時赴美接裝訓練的種子教官同年11月回台，並完成相關教範撰擬，依規劃在民國114年農曆年後進行換裝訓練，也就是2月初進行。

相關人士今天告訴中央社記者，已正式啟動換裝訓練，預計下半年進行戰備，但確切期程未定。另外，換裝訓練的尾聲會有相關鑑測，鑑測完回到駐地結合作戰計劃進行訓練，並進行測考後，接續才會成軍。

軍方人士也提到，M1A2T戰車為新世代戰車，且配備戰管系統等多項現代戰場必備功能，即便是已熟悉CM11、M60A3戰車性能的裝甲官兵，除戰車傳統手勢、手旗不變外，戰車性能、基本維修保養、基礎性能、安全規範等多項目必須「打掉重練」，從零學習新知識，因此換訓初期將以課堂為主，不會實車進行。

至於專屬M1A2T的新竹坑子口訓場施工進度，陸軍去年透過新聞稿說明，為確保施工期間訓練不間斷，規劃採「分區、分段、分時」方式整建新竹坑子口訓場，期間仍可供新式戰車射擊訓練。

據了解，坑子口訓場射擊課目屆時除瞬間停止射擊外，也增加行進間射擊，同時在戰車砲射擊目標區1600公尺處新建固定靶台及設置4座自動升降靶機；1800公尺射擊目標區則新建活動靶台及4座自動升降靶機；戰車射距將從1340公尺延伸至1800公尺。

M1A2T 戰車 新竹

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M1A2T戰車運離台北港 前往新竹裝訓部

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