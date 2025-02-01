戰地醫療新利器 中科院研發全球最小麻醉深度監測儀

中科院表示，已開發出一款縮裝式攜帶型的小型麻醉深度監測儀，能在極端特殊訓練或野戰環境中供醫官為官兵開刀治療時使用。這款堪稱全球最小型的麻醉深度監測儀，是中科院近年研發腦波意識關鍵技術的代表作，可望為國軍戰地醫療開闢新的應用可能，也能應用於民間醫療科技。

中科院指出，現今各類型手術興起，如何精準評估病患手術時的麻醉狀態，成為手術成功否的關鍵之一。在手術中，約0.1%-0.2%的病人於手術中會產生「麻醉清醒」的狀況，目前醫師在手術時只能用其自身經驗去判斷病人的麻醉深度，可能導致失誤產生。

中科院示，該院長期致力於軍民通用科技研發，團隊從2012年開始研發腦波意識關鍵技術，研發出第一代麻醉深度監測儀，已通過中華民國衛生福利部醫療器材許可(TFDA)，獲准上市販售。近期於「2024台灣創新技術博覽會」中，同時更推出的攜帶型麻醉深度監測儀。

中科院表示，這型輕巧構型的攜帶型麻醉深度監測儀，透過演算法以0-100麻醉深度數值呈現，並與市面上BIS(Bispectral Index)數值進行比對，能精確呈現患者的腦波生理指標，協助麻醉醫師迅速調整麻醉劑量，確保手術安全。裝備透過軍民場域測試、臨床實證效果佳，目前已累積百例以上臨床案例的有效性。

中科院進一步說，由於手術房或戰事環境的裝備種類繁雜，中科院團隊成功開發出麻醉監測儀縮裝技術，其產品可置於手掌，具有便攜式特點，並具內建顯示功能，同時可與智慧型裝置(APP)，進行一對多監測，讓使用者可隨身攜帶，在具有迫切與移動性的手術房場域、野戰與戰事緊急醫療、軍用訓練場域及健檢、美容醫療等多種場景中均能靈活應用。

中科院表示，這型攜帶式麻醉深度監測儀同步與麻醉科醫師合作進行臨床驗證，實證其在手術中能有效監測患者麻醉狀態，提升手術麻醉的精準度。同時，該設備已延伸應用在軍用訓練場域進行測試，在野戰或極端特殊訓練環境中使用，可有效降低失去知覺或昏迷的風險，加強國軍士兵訓練的可靠性，拓展應用層面。