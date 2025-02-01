空軍防空部隊春節前夕快砲射擊 精準摧毀靶機

現代防空作戰重點在建構多層次防空體系及電戰能力，軍聞社今天表示，空軍防空部隊春節前夕展開「連實彈射擊及戰鬥教練」，官兵實彈射擊35快砲、20機砲，待靶機進入目標區後，以密集火力將其摧毀。

軍事新聞通訊社上午報導，為驗證部隊基地訓練成果，空軍防空部隊於春節前夕展開「連實彈射擊及戰鬥教練」操演，透過日間與夜間的實彈射擊訓練，結合後勤整備作業，及平時訓練累積的高度團隊默契，完成一系列測考任務，不僅強化部隊快速反應能力與射擊精準度，同時充分展現防空部隊官兵捍衛領空的忠勇軍風與決心。

軍聞社指出，實彈射擊操演由防訓中心統裁部策劃，結合連戰鬥教練與動態狀況發布，模擬實戰化景況；參演部隊的35快砲與20機砲官兵，依程序完成裝備檢查、聯合教練及雷達構聯等作業，整備過程中，官兵分工進行彈藥裝填，隨後待目標靶機進入射擊範圍後扣下發射鈕，以密集火力在空形成彈幕，精準摧毀靶。

軍聞社說明，俄烏戰爭的經驗凸顯無人機在現代戰爭中的多重應用，包括偵查、攻擊以及後勤運輸等用途，面對各種低空威脅日益升高，各國重新聚焦中小口徑防空火砲的戰術價值，參演部隊連長邵少校指出，現代防空作戰需要建構多層次防空體系，並結合強大電子戰能力與情報支援，以有效應對多樣化的空中威脅，進一步提升防空部隊的作戰存活能力與戰鬥效能。

20機砲砲長徐上士也表示，防空部隊需應對各種空中威脅，因此部隊必須通過事前訓練計畫、裝備彈藥檢整與射擊程序推演，確保官兵熟悉所有作戰流程，並在各種狀況下維持快速反應能力及射擊精準度。

軍聞社指出，國軍為持續強化防衛作戰能力，即使春節前夕依舊持續戰備訓練，不因假期而鬆懈，訓練過程中特別設計多重情境模擬，強調「實戰化」操演，確保官兵在複雜作戰環境中能快速反應、精準接戰，發揮最佳作戰效能。