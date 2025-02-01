川普凍結外援 對台軍援遭牽連

美國總統川普上任後下令凍結援外支出以待審查，美國國會議員和學者證實，美國對台灣逾十億美元軍援也遭凍結。國務院表示，審查是為確保「美國優先」，不會預先推測結果。

川普重返白宮後下令暫停對外援助計畫九十天，進行全面審查，以確定相關計畫是否符合他的「美國優先」政策目標。

中央社報導，民主黨參議員范霍倫一月卅日在國會「中國在國內外惡意影響：給政策制定者的建議」聽證會上指出，凍結令向全球為維護自身國家主權而對抗中國影響力的夥伴發出極糟訊號。

范霍倫表示，擱置和中斷美國安全援助，對台灣、越南、印尼、菲律賓及太平洋島國等夥伴而言，都是嚴重打擊。這些國家依賴美國的持續支持，如今援助被無預警切斷，且沒有明確的重啟時間。他質疑凍結令是完全可以避免的錯誤，卻成了送給中國的大禮。

出席聽證會作證的大西洋理事會學者梅蘭妮．哈特說，「凍結令削弱美國在各個領域與中國競爭的能力」，

她指出，提供給台灣逾十億美元（約台幣三百廿八億元）「對外軍事融資」被凍結，人權組織的資金也被凍結，對身處本世紀最重要競爭的美國而言，凍結令「持續時間愈長，就愈難重新取得我們已失去的優勢」。

對於哈特所指「援台逾十億美元軍事融資遭凍結」，美國國務院一名發言人指出，國務院正在審查所有援外資金，以確保符合美國利益。這段時間內，除了豁免計畫外，所有對外援助資金機制都暫停，具體豁免計畫包括對以色列與埃及的軍事融資以及緊急糧食援助。

發言人表示，不會預先推測審查結果。目前首要步驟是確保所有援外計畫高效運作，且符合「美國優先」外交政策。

參院軍事委員會議員蘇利文表示，他認為對台軍援「會到位」。外委會參議員匡希恆說，「台灣是好朋友」，不要擔心。

美國國會二○二三年通過的「台灣增強韌性法」，授權行政部門於二○二三至二○二七財政年度期間，每年提供台灣最多廿億美元無償軍事融資。二○二二年，美國國會也授權總統動用「總統撥款權」，從國防部庫存挪用價值十億美元防衛物資或服務給台灣。