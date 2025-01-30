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影／衛戍核心南港愛三陣地首公開 直擊飛彈車機動作業

聯合報／ 徐宇威 王彥鈞／台北市即時報導
由M983牽引車拖曳的愛國者三型飛彈與台北101合影。記者 王彥鈞／攝影
由M983牽引車拖曳的愛國者三型飛彈與台北101合影。記者 王彥鈞／攝影

在農曆年前空軍南港飛彈連首次開放媒體採訪，讓外界得以一探南港陣地中的M983牽引車強大的驅動力。並直擊這款碩大的拖車，在牽引愛國者三型飛彈時長達十五公尺的車身之下，駕駛如何靈巧的遊走在蜿蜒道路上。

防空飛彈早年體積龐大，因此大都是以地窖或是固定陣地形式進行部署。不過隨著近年衛星偵照與無人機技術增進，讓這些陣地位置早早就被敵方鎖定，在戰場的生存性也屢遭質疑。但另一方面，防空飛彈的演進，因晶片與推進火藥的技術進步，飛彈彈體、搜索與火控雷達得以大幅縮小體積，並裝載於車輛載具上開啟了機動化的世代。在這矛與盾的相互競賽中，飛彈所反制敵偵查甚至運用精準武器摧毀的手段，就是採用如狡兔三窟般的機動部署，來躲避敵方的偵查甚至攻擊。

位在南港的空軍飛彈連，在90年代中期建立，目前部署的愛國者飛彈，為衛戍首都空防的最重要兵力之一，早年南港山區人煙較為稀少，地點尚稱神秘，但在周邊逐漸高樓林立，與各家搜尋引擎建置衛星地圖，甚至將陣地無碼刊出的當下，早已顯露無遺。不過愛國者的機動化設計，藉由可拖曳超過45噸重量，並具備可切換四輪或八輪驅動的M983牽引車帶動，在這個舉頭三里有衛星，毫無秘密可言的年代，仍讓其保有戰術彈性，與良好的戰場生存性。

空軍 衛星 飛彈連

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