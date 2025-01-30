國造輕巡艦將取代濟陽級艦 點爐畫面成為絕響

海軍濟陽級艦問世已久，為國軍重要反潛戰力，也是作戰艦中唯一採蒸氣渦輪發動機，必須透過數小時的「點爐」過程來啟動，由於國艦國造輕型巡防艦將取代濟陽級，日後點爐畫面將成絕響。

中共近年以軍機逾越台灣海峽並侵擾周邊空域，在美國前眾議院議長裴洛西訪台後，「常態部署」軍艦於台灣周邊海域，讓海軍、海巡船艦頻於出海應對，對於後勤維修保養形成壓力，而海軍均有律定艦艇的各式保養期程，亦備有各式料件確保戰力無虞。

中央社記者日前前往蘇澳後勤支援指揮部，實地採訪正在進行「大修」的濟陽級寧陽軍艦，保修人員分別在桅杆區、船艙區與甲板區，各自進行焊接、油漆、線路及動力測試、木工等各式作業，確保船艦在律定的保修期間完成修護。

此外，軍艦在大修將進入尾聲前，會藉「點爐」來進一步檢查艦上各項系統是否能如常作動。

濟陽級艦問世已久，以2具蒸汽渦輪發動機作為動力來源，與海軍基隆級驅逐艦、成功級巡防艦採用燃氣渦輪發動機，及康定級巡防艦的柴油發動機截然不同，濟陽級為海軍作戰艦僅存的汽、水循環的鍋爐船（旭海號船塢登陸艦亦是），因此須透過「點爐」（燒鍋爐）過程產生動力，而負責點爐的輪機部門官兵，被稱為是「蒸氣男孩」，更早前則被叫「老軌」。

記者實地走進鍋爐間，上千座閥門管線遍布在狹窄空間內，各式管線除律定編號、方向及種類，更張貼警告事項及標準作業程序，除了讓官兵快速找到相對位置，也再三提醒工作安全重要性。

點爐前，官兵先分別前往煙囪、爐膛等處進行安全檢查，避免硫化物堆積過多產生爆炸風險，並各司其職檢查各項儀表數據，確定溫度、壓力是否正常，隨後在「取出火把」口令下，身著防火服官兵手持沾染柴油的火把放進一號爐中，成功點燃。

官兵分享，濟陽級艦的鍋爐間位於最下層，也是全艦最為悶熱的一處，濟陽級共分為2爐，平時啟動僅需點燃一號爐，若是夏天、作業溫度約為攝氏40度；若在海上須加速航行，點燃二號爐後的作業溫度可高達攝氏50度，此時不僅要頻繁補充水分，對鍋爐間官兵也不會過度講究服裝紀律（美軍亦是如此），以利作業順利遂行。

官兵指出，濟陽艦若要緊急出港，最快約4小時內可完成出港前程序；若是可預期的任務，則在前一天開始進行點爐等相關作業。

由於濟陽級艦已有一定使用年限，目前正在建造的國造輕型巡防艦，未來將取代濟陽級艦，因此點爐的畫面，將隨濟陽級逐步走入歷史。

濟陽級巡防艦為美軍諾克斯級巡防艦（4000噸），當時美軍為了有效應對蘇聯，以美國海軍准將諾克斯（Dudley Wright Knox）為名，一共建造46艘，裝設多型反潛聲納與武裝，能執行遠洋反潛任務。

台灣自1990年代引進諾克斯級巡防艦後，更名為「濟陽級」巡防艦，最大價值為提升反潛戰力。海軍共籌獲8艘濟陽級艦，2015年5月汰除濟陽艦（FFG-932）、海陽艦（FFG-936），再於2020年實彈射擊時作為靶艦被擊沉。因此，目前僅剩6艘，分別為鳳陽（FFG-933）、汾陽（FFG-934）、蘭陽（FFG-935，1月23日在高雄港區海軍新濱碼頭舉行除役典禮）、淮陽（FFG-937）、寧陽（FFG-938）、宜陽（FFG-939）。