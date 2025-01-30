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寧陽艦機庫懸掛「絕不放棄我的船」 象徵戰到最後一刻

中央社／ 台北30日電

海軍濟陽級寧陽軍艦去年底完成大修，再次投入戰備。特別的是，軍艦機庫掛著一幅藍底黃字「絕不放棄我的船Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語，是源自美軍戰鬥口號，象徵戰到最後一刻之意。

中央社記者日前前往海軍蘇澳後勤支援指揮部，實地採訪正在進行「大修」的濟陽級寧陽軍艦，保修人員分別在桅杆區、船艙區與甲板區，各自進行焊接、油漆、線路及動力測試、木工等各式作業，確保船艦在律定的修期間完成修護。

特別的是，寧陽艦的機庫中，掛著一幅藍底黃字的「絕不放棄我的船 Never Give Up My Ship 寧陽軍艦」精神標語，此為前寧陽艦長王品清（任期為102年9月1日至104年3月1日）所懸掛。

「Never Give Up My Ship」典故源自1812年英美作戰時，美艦切薩皮克號（Chesapeake）與英國皇家海軍夏農號（Shannon）近距離砲擊作戰，當時美艦長勞倫斯（James Lawrence）遭英軍狙擊手擊傷，抬往甲板救治前說「Don't Give Up the Ship」這句話，究竟是「The ship」還是「My ship」有不同記載，但已成美國海軍戰鬥口號，象徵「戰到最後一刻」之意。

無獨有偶，國艦國造代表之一的「沱江級原型艦沱江艦」（PGG-618）的命名，就是為紀念民國47年沱江軍艦（PC-104）在九二海戰期間英勇事蹟，事後頒贈的榮譽虎旗，副本被放置在原型艦沱江艦（PGG-618）內；沱江艦會議室也有一幅原沱江艦在惡海中航行的畫作，成為全體官兵的精神象徵。

海軍為國際軍種，許多軍事習俗都承襲17世紀歐洲海軍艦隊的傳統。例如，過往民眾在營區開放時，會發現船艦桅杆頂端懸掛一面狹長的「長旒旗」，或打掃用的掃帚，但這並非惡作劇，而是源自17世紀英荷戰爭，代表海軍光榮傳統，也象徵軍艦戰功彪炳。

此外，也有民眾目睹成功軍艦身塗上藍色字樣的英文字母「V」，為年度訓練績優單位之意；又或是在雄風飛彈的發射箱漆上「黃色星星」圖示，代表在實彈射擊時成功命中靶艦。此外，茄比級海獅號潛艦（SS-791）船艙內部，也貼著「開車大吉」，讓人會心一笑。

沱江艦 海軍 軍艦

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