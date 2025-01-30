11共機艦3枚氣球擾台 國軍嚴密應處

蛇類具有陰森外觀與致命性，對大部分人來說，都和可愛動物沾不上邊，但也因為這種特性，使其成為軍火廠商最常用以命名武器的動物。除了先前介紹，國軍以蛇為名的現役裝備之外，武器發展史上有哪些著名的「蛇兄蛇弟」？

2025-01-30 07:30