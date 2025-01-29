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共機擾台春節不停歇 3架次越中線國軍嚴密監控

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
今天是大年初一，共軍持續騷擾台灣周邊海、空區域。國防防部今天公布最新動態，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域。國防部表示，國軍嚴密監控與應處。圖／國防部提供
今天是大年初一，共軍持續騷擾台灣周邊海、空區域。國防防部今天公布最新動態，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域。國防部表示，國軍嚴密監控與應處。圖／國防部提供

今天是大年初一，共軍持續騷擾台灣周邊海、空區域。國防防部今天公布最新動態，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域。國防部表示，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天表示，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，及偵獲共艦5艘，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部也同時公布「中共空飄氣球活動」動態，第1枚於昨天上午7時35分在基隆西北方65浬、高度2萬8000呎偵獲，上午8時40分消失；第2枚於昨天晚間9時40分在台中西南方95浬、高度2萬6000呎偵獲，晚間11時10分消失。

台灣海峽 國防部 海峽中線

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