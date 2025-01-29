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3架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控

中央社／ 台北29日電

春節期間，共軍仍持續騷擾台海周邊區域。國防部今天指出，從昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦5艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今天上午公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時50分至下午2時40分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及1架次輔戰機，其中逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域3架次，另有共艦5艘，持續在台海周邊活動。

國防部同步公布2枚中共空飄氣球活動，第1枚於昨天上午7時35分在基隆西北方65浬、高度2萬8000呎偵獲，上午8時40分消失；第2枚於昨天晚間9時40分在台中西南方95浬、高度2萬6000呎偵獲，晚間11時10分消失。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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