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影／開箱海陸特勤隊神秘裝備 英國重狙首曝光
海軍陸戰隊特勤隊肩負我國海上反恐、反劫持與海上特種作戰任務。相比一般部隊，其人員素質高，所使用的裝備亦是精良。尤其特勤隊在不同任務之間，往往性質落差很大，因此在軍事裝備的作業需求不僅多元，同時也與一般部隊有著很大差異。
在農曆年前電子媒體前往壽山營區，拍攝特勤隊模擬進行城鎮戰鬥的動態操演。特勤隊狙擊組以AXMC狙擊槍為巡邏小隊進行火力導引，同時持MPX衝鋒槍的4人小組在狙擊組的火力掩護下，突入家屋進行CQB戰鬥，在MPX高射速、高穩定性的火力輸出之下，特勤隊員在極短時間就肅清家屋內的假想敵，展現特勤隊嚴苛的訓練成效。
除了特勤隊的戰力展現，這次媒體也得以一探其新穎的裝備細節。其中除了先前曾亮相過的MPX衝鋒槍，可發現其伸縮槍托，與原廠SIG後來採用的折疊槍托不同。首次曝光近年新購的英國造AXMC與AX50重型模組化狙擊槍，均為手栓式的槍械，取代原先半自動的M82A1。
特勤隊員表示，在任務的需求上，一擊斃殺的精準度，比半自動帶來的火力輸出更為重要。
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