編制消失廿餘年 首度復編

海巡署過去在岸巡總隊時代，在容易走私偷渡的溪流出海口，都曾設有河道搜索組，後因河道多淤積阻塞才解散；淡水河口巡邏組是這項編制消失廿餘年後，首度復編的類似編制。

根據國史館資料，當年本島每個河道都設有一快艇、一管筏，訓練重點在於操舟投錨、舟筏布署巡邏與運用，河道搜檢執檢要領等。

海巡署十餘年前開始採購用玻璃纖維及由充氣強化橡膠包覆的多功能巡防艇，反制外島遭中共漁民越界非法捕魚，因當年陸籍漁民擅駕平底快艇衝上淺灘，躲避緊追的傳統V型船底海巡艇。海巡署後來設計總噸位僅六噸、也能高速衝上淺灘的小型快艇加以反制。

第一代多功能巡防艇艙內沒冷氣，如今冷氣成標配。海巡現役國造多功能艇，航行極速四十節以上，普遍分配到各海巡隊，作為轄區內近岸雷達盲區、墺口的巡邏偵防。