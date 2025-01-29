淡水海巡衝鋒巡邏隊曝光

海巡署在淡水海巡新設淡水河道巡邏組，進駐兩艘嶄新航極速可達四十節的國造多功能巡防艇，固定駐防淡水河口，強化防務。其中一艘巡防艇廿四小時戰備勤，一旦收獲巡防區出海辨識目標命令，能於十五分鐘內快速出港，攔截不明船隻。

淡水河口巡邏隊是因應去年陸籍小艇突破淡水河口後，採取的強化編裝，兩艘艇須進駐十餘名官警。這是海巡署過去裁撤各河口的河道搜索組後，第一個復編負責河道巡還的編制。

淡水河道有許多堪稱魔幻的特殊水文，除了潮差巨大、暗流詭譎外，還有多股漂沙在河道下隨潮汐潛行移動。

淡水海巡隊副隊長陳釘泉表示，曾有紀錄，原本多年在渡船頭的一片大面積淺灘沙洲，退潮才能觸及，風災過後竟移動到對岸八里。這些不斷變化的河下水文，要靠當地航行的船艇測深儀器不斷記錄，並定期由廠商更新到台灣船艇普遍使用的四合一航海儀，才能隨時掌握。

本報記者隨多功能巡防艇航進淡水河口。居住淡水卅餘年的巡邏隊小隊長徐正陽駕駛時，繞過河口定置漁網，他在搖晃船艙內表示，這具四合一航圖系統，具備雷達、海圖、測深、3D測繪掃瞄、水底地形顯影等功能，不同圖面能互相疊加，更易判讀，記錄內容可透過廠商定期更新。

當日出海，他隨即按儀器指出當日河口水深五至六米，因當地淡江大橋影響水流所致，橋端兩岸下出現新的淺灘，勤務上都必須掌握記錄，積極巡邏，避免成為可供登陸的滲透點。

因應金廈水域執法撞船事件，觀察淡水巡邏艇員出勤的裝備可見，人人胸前備有秘錄器，不少官警特別準備能防水的知名廠牌運動相機。縱使船上配備手持錄影機，但為防海上顛簸失手，海巡署在新艇上建置六鏡頭舷外攝影機，前、後、左右、中與艙內鏡頭持續錄影，作為執法時蒐證與自我保護之用。

此外，三人小組一人配用九○手槍，船上另有機動式無線電，可供脫離船艇或緊追執勤的警員隨時聯繫巡防區或勤指中心。