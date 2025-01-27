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海軍官校完成水壓實驗室 強化實作與科研能力

中央社／ 台北27日電

為強化海軍官校學生的實作能力，適應未來戰場需求，海軍官校船舶機械系耗時3年完成「水壓實驗室」建置，為全國最大型的水壓實驗設施，可模擬高壓深海環境，並進行多項艦船結構與運轉設備的耐壓測試，為教育與科研的重要場域。

軍聞社報導指出，海軍官校水壓實驗室的建置源於對未來海軍需求的前瞻規劃，實驗室針對水下耐壓結構，進行極端環境下的力學測試研究，包括靜態結構部件及運轉設備在內，均能模擬水下高壓環境進行測試。

海軍官校船舶機械系教授徐慶瑜指出，水壓實驗室不僅為官校學生提供真實操作場域，印證艦船設計理論，更能支持海軍武器裝備研發，提升在極端環境中的可靠性與效能。

水壓實驗室建置完成後，海軍官校積極推動產學合作，與多所國內知名大學及研究機構共同完成多項耐壓測試專案，如MK6電雷管水下耐壓試驗計畫及FRP水下艦壓力艙的結構強度認證等，展現實驗室的卓越功能。這些合作成果有效推動艦船技術的進步，滿足國軍戰力需求。

海軍官校在建置水壓實驗室的過程中，結合「潛艦國造」計畫，以此場域為基礎，深化學員對潛艦技術的理解，並培養具備現代化戰爭素養的軍事指揮人才。

徐慶瑜表示，實驗室的核心目標是培養學生具備艦船結構耐壓測試、設計的專業能力，透過理論與實驗的結合，讓學生能夠應對未來高科技化戰場的嚴峻挑戰。

水壓實驗室的設立為國軍教育體系注入新能量，並展現海軍官校在提升學生實作能力與科研成果方面的堅持與努力，成為現代海軍科技教育的重要典範。

海軍 潛艦國造

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