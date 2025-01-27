冷眼集／外媒內銷 誰在操作假議題

立院通過一一四年中央政府總預算，綠營全面發起哭窮攻勢，國防部身為內閣一員，當然也不例外。每筆刪減或凍結，正當性是否都無懈可擊，著實難說，但「外媒關注預算被凍影響軍購」，鐵定是刻意操作的假議題。

國防預算被凍結或刪減的幅度，絕對是內閣部會中倒數。本年度最引人矚目者，當屬國造潛艦ＩＤＳ量產，總數近廿億元，委員會初審時，立委一度喊出全減，最後實際凍結十億，原型艦海鯤號完成海試始得動支。如此與國防部拍胸脯保證的內容別無二致，唯一差別就是測試後須向立院報告，而非軍方說了算。

更何況，潛艦量產分三批次，每代構型與裝備都有相當差異，合理方式是分階段編預算。政府卻堅持一次編十五年，計畫後半的開銷數字，根本是隨意概估。這個問題曾被媒體公開質疑，在野立委也未續追，高高舉起、輕輕放下，「放水」可能比「追殺」更接近事實。

多年來，軍事投資真正被立院大筆刪減，只有今年無人攻擊機，美方烏龍導致我方超編六十億；以及當年慶富案爆發，海軍宣布停建獵雷艦，下年度預算被立委砍光。此外幾十年來，基本不存在軍方想買東西，卻遭立院掣肘而告吹的例子。

賴總統在內的不少綠營人士，宣稱若非當初國親擋預算，台灣早已有潛艦，如此說法是故意混淆舊事。當年知識界的反軍購運動，雖然一時喧騰，實則對政策影響極有限。潛艦落空的主因，是美方自身根本政策未定，拿不出具體的構型與價格，最後無疾而終。反之，紀德級驅逐艦、P-3反潛機、愛國者飛彈等，也曾在反軍購人士黑名單上，卻無不順利引進。

藉外媒報導出口轉內銷，是近年政府慣用手段。各外媒駐台人數不多，又有語言文化差異，對社會輿情的瞭解，絕對遠不及本國媒體。然而同樣招式可以一用再用，說穿了還是「外國月亮比較圓」作祟：這種心態其實是近代中國人劣習，但近年積極「去中化」思想檢查的文化闖將們，顯然會樂見其繼續存在。