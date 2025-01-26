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中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北26日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機6架次，其中2架次逾越台灣海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦7艘，總計中共13機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部同步公布2枚中共空飄氣球活動，第1枚於昨天上午6時23分在基隆西北方75浬、高度1萬8000呎偵獲，上午7時45分消失；第2枚於昨天上午6時23分在基隆西北方68浬、高度1萬8000呎偵獲，上午7時26分消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時30分至下午2時15分，在台灣海峽空域偵獲中共4架次主戰機。

國軍另於昨天上午10時20分至中午12時20分於台灣西南空域偵獲中共2架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部

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