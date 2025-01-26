中共13機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

國共內戰之後，國軍引進政戰制度，並在蔣經國的強力主導下，曾經引發諸多將領不滿。但海軍內部本就派系林立，政府遷台後的台美關係與軍中派系相結合後，複雜性更高。 資深記者高凌雲從國史館公開的許多國防部機密檔案當中，有一份關於海軍遷台初期的人事分析報告，揭露了當年的許多內幕。...

2025-01-26 07:30