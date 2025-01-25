巴拿馬籍貨輪傳海纜區亂繞 經海巡提醒未進入
媒體報導一艘巴拿馬籍貨輪在枋山海底電纜區附近亂繞。據了解，航運及電信單位認為此貨輪距離遠未通報，海巡察覺有異，派艦艇以廣播及無線電提醒，貨輪最後未進海纜警戒區。
媒體報導，軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，今天又出現一艘巴拿馬籍貨輪行跡與先前的寶順輪相似，出現在枋山海底電纜區亂繞，海巡署已廣播告知在海底電纜區，貨輪才回覆會立刻離開。
相關官員指出，此貨輪為巴拿馬籍，最後未進入枋山海底電纜的警戒區，依過去處理狀況，有船隻若近海纜警戒區，航運及電信單位應派員監控或發訊號通知船隻。
此次因航運及電信單位認為貨輪仍距離遙遠，所以並無相關通報動作，但海巡認為不妥，才指派艦艇以廣播無線電通知此貨輪，最後貨輪離開並未進入海纜區，並持續透過雷達監控貨輪行蹤。
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