國造重型狙擊槍生產進度延宕 拚6月底全數交軍

重型狙擊槍在戰場上扮演遠距離精準打擊任務，軍備局研製12.7公厘T112重型狙擊槍原定於去年底交付國軍部隊。但根據軍備局送交給立法院的書面報告，重型狙擊槍因獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，預定6月底前交付部隊。

對於軍備局研製輕、重型狙擊槍的產製進度未如預期，立法院外交及國防委員會過去審查民國113年度國防部預算時，要求國防部提出書面報告進行說明，報告近期送至立法院。

軍方過去曾介紹，T112重型狙擊槍全槍總重12公斤，採用10發彈匣給彈，作動方式採用手栓式，有效射程達到2000公尺，可遠距精準擊中敵軍重要目標或物資，達到有效嚇阻敵軍，降低人員傷亡。

針對T112重型狙擊槍的研製歷程，軍備局指出，軍備局第205廠首次開發高精度重型武器裝備，因狙擊槍槍管需更高精度水準要求，且國軍需求量少，故以往各軍種均採全槍外購方式獲得，第205廠藉由自行研發槍身、槍托、槍管及擊發機構等套件，辦理全槍開發建立自製能量。

至於產製過程，軍備局表示，重型狙擊槍已於112年8月1日由陸軍司令部完成測評，測試結果符合要求，並由陸軍於112年11月29日下達量產決心，原先預定於去年11月底前完成組裝及鑑測，因獲料狀況不如預期，經重新檢討籌料及生產排程，管制於今年6月30日前完成解繳。

軍備局表示，為確保承製軍品如期製繳，每月召開「輕重型狙擊槍」監審作業整合團隊（WIPT）工作會議，每週實施進度提報，軍備局生製中心每兩週召開生產管制會議，就籌料、生產及鑑測等進度研討，遇窒礙立即協處，而205廠每月由廠長召開生產會議管制執行進度，並每週責派技術人員赴承商處針對採購料件技術輔導，確保承商加工能力及品質。

報告也提及半自動輕型狙擊槍的產製情況，軍備局指出，第205廠首次開發高精度半自動武器裝備，不僅需要較高的精度，且具一定射速，故在追求火力、射速與精度等方面均須達一定的水準，以致各部零件尺寸組配、材質選用及構型設計等，均需具較高技術能量；目前已完成1087枝鑑測合格，並完成交裝。