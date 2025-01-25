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空軍戰鬥營 T108半自動狙擊槍、空服士褲裝新制服亮相

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍戰鬥營參與同學試瞄T108半自動狙擊槍，除槍身上裝有T112瞄準鏡外，造型方正的機匣、伸縮式槍托都凸顯T108半自動狙擊槍的特點。圖／中華民國空軍臉書粉專
空軍戰鬥營參與同學試瞄T108半自動狙擊槍，除槍身上裝有T112瞄準鏡外，造型方正的機匣、伸縮式槍托都凸顯T108半自動狙擊槍的特點。圖／中華民國空軍臉書粉專

空軍舉辦114年度寒假戰鬥營，日前在松山基地指揮部邀請學生體驗一日空軍生活，現場除了展示福克50行政機外，並曝光少見的T108半自動狙擊槍，同時空軍一號空服士也隨航空公司潮流，穿著褲裝式制服亮相。

空軍司令部22日辦理「松山航空體驗營」，政戰局長陳育琳中將也到場向同學們致意並致贈紀念品。現場除了展示福克50行政專機、V-150輪型裝甲車，並讓參加者試穿防火服、頭盔等消防裝備，體驗飛機搶救演練；同時也體驗空軍憲兵部隊的紅隼反裝甲火箭、T75班用輕機槍、T75K3手槍等武器裝備。

據中華民國空軍臉書粉專公布的照片，參與同學還試瞄少見的T108半自動狙擊槍，槍身上除裝有T112瞄準鏡外，造型方正的上機匣、伸縮式槍托都凸顯T108半自動狙擊槍的特色。

軍備局205廠為取代T93及T93K1狙擊槍，改良開發T108手栓式狙擊槍，採用7.62公厘口徑，將槍身重量減至7公斤以下；2021年間陸續對外披露，2022年前總統蔡英文視察海軍陸戰隊，證實T108狙擊槍已經交付部隊。與T108栓式狙擊槍同時開發的還有T108半自動狙擊槍，提供狙擊二人小組的觀測手使用。據軍備局205廠說明，T108半自動狙擊槍使用20發子彈彈匣，採半自動運作設計，不需要「打一發退一發」。

根據預算資料，陸軍司令部從108年起委託軍備局生產7.62公厘T108半自動狙擊槍、7.62公厘T108手栓式狙擊槍及12.7公厘重型狙擊槍及附屬裝備，執行期程為民國108至111年度，從109年起分年交貨，不過在空軍所屬的憲兵警衛部隊屬相當罕見。

今年寒假舉辦松山航空體驗營及岡山、清泉崗、嘉義基地等體驗營，除了披露T108狙擊槍外，空軍座機隊女性空服士也隨著航空公司潮流，首度穿著褲裝式制服參與解說工作。

空軍寒假戰鬥營舉辦松山指部體驗一日空軍活動，現場展示福克50行政機（後），空軍一號空服士（前右）也隨航空公司潮流，穿著褲裝式制服亮相。圖／全民國防教育專頁
空軍寒假戰鬥營舉辦松山指部體驗一日空軍活動，現場展示福克50行政機（後），空軍一號空服士（前右）也隨航空公司潮流，穿著褲裝式制服亮相。圖／全民國防教育專頁

制服 憲兵 空軍

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