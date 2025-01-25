獨／蜂眼升級鷹眼 陸軍接裝新型防空目標獲得雷達

陸軍司令部日前公布「陸軍鷹眼雷達接戰管制系統訓練手冊印製」決標案，顯示將完成新型防空目標獲得雷達的接裝。

陸軍原有部署外島防空連搭配雙聯裝刺針與T-82 20機砲的PSTAR雷達，運用程序是聽取空軍作戰指揮部下令執行3分鐘接戰命令開機戰備。但2022年2月發生中共一架運12機迫近東引事件，防區未及實施戰備，當時除檢討空軍戰管疑誤刪航跡外，外界也注意到PSTAR雷達老舊的問題。

按軍方規定，PSTAR雷達一天須開機3次，但都是熱機所需，無法全天候運作，防空連須派出對空監視哨。運12事件發生後，陸軍除自本島調動國造「蜂眼雷達」前進部署外島，同時著手建案耗資32億元採購11部「新型目獲雷達」，取代現役PSTAR目標獲得雷達。

據證實，陸軍向中科院採購升級版的蜂眼二代相列陣列雷達，陸軍命名為「鷹眼」雷達。此新型野戰雷達性能諸元尚未公布，但應比蜂眼雷達的有效偵測距離1.5公里至54公里、最大偵測高度 1萬公尺優異，也能帶動國造陸基劍二防空飛彈及美製的復仇者防空飛彈。

中科院自製的陸基型「蜂眼雷達」是「CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達」，屬車載式低空野戰相位陣列雷達，能偵察低空進襲如攻陸巡弋飛彈等目標。新一代的「蜂眼2」鷹眼雷達性能更為優異。