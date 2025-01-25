中共36機艦擾台 2枚空飄氣球穿越台灣上空

2015年國防部急著採購拖式2B反裝甲飛彈，近9年後飛彈才交貨，陸軍還急不急著用？拖式飛彈因美方交付延遲，產生連動效應，立委提案凍結相關國防預算，要求陸軍說明後，才可以動支。 新款拖式飛彈終究還是來了，連動效應有哪些影響？資深記者洪哲政解讀陸軍司令部所表示的「進度正常」背後的含義。

2025-01-25 07:30