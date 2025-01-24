顧立雄主持後備軍人晉任 強調落實全民防衛動員機制

國防部長顧立雄今天主持台北市後備指揮部民國114年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮。顧立雄強調，全體官兵及後備輔導幹部應落實「全民防衛動員」機制，確保戰時及危機時刻能迅速整合資源，強化防衛韌性。

軍聞社今天報導指出，顧立雄今天前往台北市後備指揮部主持「114年後備軍人晉任暨幹部表揚典禮」，表彰後備幹部對推動全民國防事務及協力災害救援的付出與貢獻，並向晉任及受表揚人員致以誠摯祝賀。

顧立雄表示，近年國軍推動軍事防衛戰略調整、組織結構優化與聯合作戰能力提升，並透過國艦國造、國機國造及先進武器採購計畫，快速建構可靠戰力；提升後備戰力是當前國軍兵力整建的重點，除優先充實後備部隊基幹人力，並結合新式武器裝備籌獲，後備體系導入現代化、實戰化教召訓練，堅實後備戰力。

顧立雄肯定後備體系在國家和平穩定、社會繁榮安定中的關鍵角色，並呼籲全體後備官兵持續秉持專業，為國家安全共同努力，並指出「國防是國家整體力量的展現，國家安全不僅是軍人的責任，更需要全民共同參與」。

顧立雄強調，建構全方位的國家安全與社會韌性已是全球核心理念，不僅須強化軍事力量，亦需整合民間資源與國防需求，提升整體應變能力；全體官兵及後備輔導幹部應落實「全民防衛動員」機制，完善動員準備及強化軍民聯合演訓，促進地方政府、社會資源協調合作，確保戰時及危機時刻能迅速整合資源，強化防衛韌性。