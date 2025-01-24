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首梯1年義務役將退伍 部分役男學無人機、刺針飛彈

中央社／ 台北24日電

首梯1年役期義務役於去年1月25日入伍，因折減役期緣故，部分役男已陸續退伍，未折減役期的役男將於25日0時退伍。軍方指出，部分1年期義務役曾學習無人機基礎操作技能，或是學習人攜式刺針防空飛彈接戰程序及操作要領。

陸軍2226梯為首梯恢復1年役期義務役的入伍梯次，於去年1月25日入營服役；國防部日前回覆中央社記者詢問表示，陸軍2226梯次役男就讀高中（職）期間，修習全民國防教育軍事訓練課程成績合格者，至多得折減役期7日，最早於18日0時服役期滿退伍，而未折減役期於25日0時退伍人數有219人。

軍聞社今天報導指出，依「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役男依其職務所需，學習新式武器裝備操作；1年期義務役部分役男去年開始已於駐地訓練期間，運用簡易型、訓練用無人機，建立基礎操作技能；或依職務實需，教授人攜式刺針飛彈裝備諸元、性能、接戰程序及操作要領。

軍聞社報導提到，1年期義務役在服役期間，分別完成入伍、駐地、基地及聯合演訓等訓練，使其具備執行防衛作戰及民防任務戰鬥職能，成為強化國防韌性不可或缺的力量。而役男入伍結訓分發以「守備部隊」為主，亦可按民間專長參加遴選，或依其志願方式，選擇主戰部隊服役，既能發揮人才長處，更增強國防能量。

針對首梯1年期義務役完成新兵訓練後所分發的單位，青年日報今天報導談及，役男分發至陸軍21砲指部、機步333旅、裝甲586旅、步兵101旅及澎湖、金門防衛指揮部等單位，接續展開駐地、基地訓練。例如步兵101旅兵科基地期間，役男依作戰進程演練灘岸火殲、逆襲作戰等狀況，實施40榴彈槍、66火箭彈、T85榴彈發射器等武器實彈射擊，進而了解接戰程序及戰場環境。

報導強調，去年「長泰19號」操演中，裝甲586旅與機步333旅實兵對抗，役男們也參與其中，藉由仿真實戰景況施訓，有效強化臨戰應變效能。另外，去年「漢光40號演習」中，也能看見役男以不同的職務與專長投入操演，遂行各項戰術作為，充分展現勤訓成果。

國防部 役男 義務役

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