駐菲副代表：台菲唇齒相依 合作因應共同威脅

空軍飛官出身的駐菲副代表李廷盛今天會見菲律賓大學模擬聯合國社團成員，分析台灣海峽與南海形勢。他強調，台菲「唇齒相依」，應相互合作因應共同威脅。

菲律賓大學模擬聯合國社團19名成員，上午拜會駐菲代表處，希望瞭解台菲安全、經貿與教育合作關係。

李廷盛以2025年台灣海峽與南海形勢為主題，分析中國的灰色地帶戰術、南海策略，並講述中國於2022年至2024年針對台灣的軍事行動。

曾任空軍副司令和副參謀總長的李廷盛觀察到，中國以圍棋思維對台灣與菲律賓升高施壓，舉行軍事演習的地點距台灣愈來愈近，在南海對菲騷擾與巡航範圍也愈來愈靠近菲律賓領海。

他強調，台灣與菲律賓同為民主國家、地處印太地區島嶼防衛鏈的戰略性位置，雙方關係「唇齒相依」，應該加強在各方面的相互合作，因應共同挑戰與威脅。

李廷盛也提到，2024年台灣是菲律賓第10大貿易夥伴，第8大出口市場及第10大進口來源國。目前約有16萬名菲律賓人在台灣工作，有800家台灣廠商在菲律賓運作，創造9萬個就業機會。

此外，2024年有超過40萬人次的菲律賓人赴台觀光，30萬人次的台灣人來菲旅遊。

駐菲代表處教育組則簡報台灣獎學金、華語文獎學金以及觀光特色，教育組長李世屏歡迎大學生到台灣深造或觀光。

菲律賓大學學生訪團團長柏納多（KeeganBernardo）表示，此行收穫良多、成果豐碩。

李廷盛去年11月也曾和日本航空自衛隊前幕僚長井筒俊司，一同應美國空軍大學之邀，赴美空軍戰爭學院（AWC）出席數場講座，討論「西太平洋安全」及「建構有效嚇阻能力」等議題，實體與線上約有3000人參與交流。