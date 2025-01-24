黑熊學院廠商涉共諜案 馬文君批：綠養出政治新品種

陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭國安法起訴。立委馬文君說，涉案6人中，張勝豪還是黑熊學院合作廠商，一半是共諜、一半是黑熊，無疑是政治認同新品種，黑熊立委沈伯洋應說清楚，國安局也務必追查到底。

馬文君說，高安國被控收受中共資助發展組織，吸收軍中同袍，被起訴的還有高安國女友、台灣軍政府發言人侯紹康、退役陸軍司令部後勤部少校張勝豪共6人。

張勝豪曾就讀國防大學兵器研究所，現為浤泰戰術工業負責人，浤泰戰術工業與黑熊學院關係匪淺，去年，黑熊學院舉辦「2024黑熊超慢跑」活動，浤泰就是合作廠商之一，還在現場擺設攤位，讓民眾體驗抗彈板，防刺布料等，傳授民防資訊。

張勝豪一半是共諜，一半是黑熊，無疑是政治認同的新品種，黑熊學院與張勝豪到底是什麼關係？東窗事發後，黑熊學院的社群已經把跟浤泰相關的頁面刪除，欲蓋彌彰。馬文君要求沈伯洋要出來，對社會大眾交代。

黑熊學院是賴總統欽點，以各種機密預算餵養的組織，卻跟共諜案牽扯，被共諜滲透，非同小可，務必徹查到底，否則台灣將從內部潰敗。