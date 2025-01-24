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陸戰M109快艇凜冬巡邏淡水河首曝光 網友盛讚勇猛

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸戰隊兩棲偵搜大隊在淡水河面巡邏影像首度曝光，引起網友關注與討論。圖/Yeohsu Chen攝影、授權使用；來源／臉書粉專「滬尾小鎮」
陸戰隊兩棲偵搜大隊在淡水河面巡邏影像首度曝光，引起網友關注與討論。圖/Yeohsu Chen攝影、授權使用；來源／臉書粉專「滬尾小鎮」

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊進駐淡水河口，強化反滲透、反斬首任務。所進駐4艘M109突擊艇，平日泊靠點除淡水二碼頭外，近日也被地方民眾目擊，快艇自陸軍關渡指揮部淡水營區下水出發，搭配海巡多功能近岸巡邏艇，在凜冬中逆風航行，執行淡江大橋至渡船頭一帶的河道巡邏。

臉書粉專「滬尾小鎮」管理網友昨（23）日攝獲，自關指部兵一營所在的淡水水上機場營區出發的1艘M109快艇，由東向西往淡水河口方向快速航行，據粉絲頁網友披露，同行的還有海巡巡邏艇。這是陸戰隊兩棲偵搜大隊在河面巡邏影像首度曝光，引起網友關注與討論。網友盛讚：「英勇的國軍」、「勇、猛」等。

而據目視粉絲頁披露影像，目前在河道執行巡邏任務的M109快艇，一航次由4人小組共同執行，目前不管人員或艇艏的機砲架，並未配備或架設武器。而執行巡邏任務的海巡快艇，3人小組中會有一人攜帶警用的90手槍。

但據了解，根據國安單位原規劃，突擊艇巡邏時視為威力偵巡，須備武裝；再則巡邏範圍須溯河巡弋至近大直國防部的基隆河段，這是整個防禦計畫的重中之重。計畫也規劃巡邏搭配無人機實施立體巡弋。而據了解，海軍目前仍將當前的相關行動定義為訓練。

臉書粉專「滬尾小鎮」昨（23）披露海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊1艘M109快艇，由東向西往淡水河口方向快速航行。這是陸戰隊兩棲偵搜大隊在河面巡邏影像首度曝光，引起網友關注與討論。圖/Yeohsu Chen攝影、授權使用；來源／臉書粉專「滬尾小鎮」
臉書粉專「滬尾小鎮」昨（23）披露海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊1艘M109快艇，由東向西往淡水河口方向快速航行。這是陸戰隊兩棲偵搜大隊在河面巡邏影像首度曝光，引起網友關注與討論。圖/Yeohsu Chen攝影、授權使用；來源／臉書粉專「滬尾小鎮」

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