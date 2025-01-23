海軍不採購嘉惠民間 中科院釋出銳鳶2型無人機製造技術

中科院近日公告中型無人機釋出「中型無人機複材機體製造及系統整合技術」，將開放國內民間廠商申請技術轉移。據證實，釋出標的最新研發完成的銳鳶二型監偵型無人機。原因是海軍未下達採購決心，為免研發成技術遭到閒置，索性釋出給國內民間廠商，提升民間無人機水準。

據了解，銳鳶2型無人機是根據海軍監偵需求所研製，定位為能達成高效能海域情監偵任務的「遠距長航海搜無人機」。其具備雙重備援飛控電腦、開放式架構航電、多樣化籌載，並具人工智慧功能。能自動起降，並引導長程飛彈。其滯空時間可達18小時、導控距離300公里，原計劃汰換或補強現役偵搜大隊的銳鳶1型無人機的陣容。但海軍政策不定，中科院根據其所提需求完成研發後，卻未決定採購。

中科院這項「中型無人機複材機體製造及系統整合技術」公告，準備釋出的銳2的技術包括：載具製作藍圖與文件、模具與型架等權利技術簡介(摘要)、生產製造技術諮詢、系統整合技術諮詢、構型及設計變更需求技術諮詢等。

對於公告內容，中科院今日表示，為有效發揮已成熟運用的無人機技術價值，推動國產無人機更新替換及模組化構型，經檢討現有非列管軍用專利，將開放給國內經資本調查的業界有償授權使用；包含技術與檢測等技術服務。

中科院說，此案屬非專屬授權，不指定單一承接單位，純為避免現有技術閒置過時，並持續協助國內無人機產業發展、強化產業韌性。