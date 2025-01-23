蘭陽軍艦除役 張鳳強：執行夜間整補科目第一艦

海軍諾克斯級蘭陽軍艦今天在高雄舉行除役儀式，曾任此艦第6任艦長的備役少將張鳳強參與儀式後披露指出，蘭陽軍艦不但曾前往菲律賓，也是海軍第1艘執行夜間整補的艦艇。

艦艇的海上夜間行動都有相當風險，如海上雙艦攻潛就已被取消，夜間整補同樣有相當風險。

張鳳強今天以前艦長身份參加蘭陽艦除役儀式。他隨後在個人書網頁上以「榮耀歸於妳」發文指出，蘭陽艦是第1艘執行夜間海上整補的1級艦，也是執行此類任務最多的艦艇，甚至曾前往菲律賓執行小敦睦，他感嘆艦艇委實「除役的早了點」。

張鳳強詳實紀錄935蘭陽軍艦在台自1995年6月1日至2025年2日1日的服役時間。他在貼文中寫道：「今天參加了我的船：蘭陽軍艦的除役典禮，有點小小的感傷及不捨；感傷的是妳除役的早了點，不捨的是妳曾經是我最感到驕傲的回憶！」

張鳳強自述，他在2003年2月16日至2004年8月16日擔任蘭陽軍艦第6任艦長，而1級艦艦長是海官生必要也是企望的職務，因艦長名字會留在我所謂的「祖宗牌位上」，即歷任艦長銅牌而永久保存。

張鳳強表示，他在蘭陽軍艦任職期間，海軍所有操演都有此艦，而凡有風險較大的操演也都是蘭陽艦優先，當時沒有一艘艦希望第一艘執行夜間海上整補，蘭陽艦是第一、也是執行最多的任務艦，全艦官兵共同努力下，他感謝艦艇的照顧。

張鳳強說，令他最值得驕傲的是菲律賓之旅，他不僅依上船時的承諾帶全艦官兵赴菲律賓小敦睦，蘭陽艦還是當時全艦隊的首選，在當年凡事都以同級的寧陽艦為第一的不平等的年代，蘭陽艦取代了她成為配角。

據了解，寧陽艦艦長是後來出任副參謀總長的蒲澤春。

張鳳強表示，今天回去的歷任艦長大概10位。在蘭陽的日子裡令人懷念、令人驕傲。艦艇今日卸下捍衛海疆辛苦已久的重擔，走向海軍的歷史軌跡，辛苦「蘭陽軍艦」，歷任艦長向她敬上最敬禮。他以「後續有責、光大發揚」送給艦隊、送給海軍。