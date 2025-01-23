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曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」，在高雄港新濱碼頭降旗除役。圖／讀者提供
我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」，在高雄港新濱碼頭降旗除役。圖／讀者提供

我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」今天在高雄港新濱碼頭舉行除役典禮；蘭陽艦在國軍服役超過29年，曾經赴菲律賓蘇比克灣執行敦睦遠航，也曾試降過S-70C型反潛直升機

蘭陽艦（FFG-935）為美國海軍諾克斯級巡防艦，美軍艦名為「休伊斯號」（USS Joseph Hewes,FF-1078），1970年下水、1971年4月24日成軍，艦齡達55年；國軍於1994年6月自美軍手中熱艦移交，1995年8月返台服役，在台服役29年又173天；總累積航程達43萬8284.53浬（81萬1702.95公里）。

諾克斯級具有強大反潛戰力，配備有SQS-206CX艦艏聲納、SQS-35(V)可變深度聲納及SQR-18A(V)拖曳陣列聲納等精密偵潛裝備，適合台灣東岸太平洋洋海域的反潛作戰，海軍為取代原有的「陽字號」驅逐艦，在1990年代初期以先租後購方式獲得諾克斯級艦，原定引進9艘，但因最後1艘艦況太差而放棄，最後僅有8艘成軍服役，海軍依慣例以首艦「濟陽艦」的命名，稱這8艘姊妹艦為濟陽級。

蘭陽艦曾在2003年11月，與姊妹艦宜陽艦(FF-938)赴菲律賓蘇比克灣執行敦睦遠航任務，是濟陽級極少數出國敦睦的例子。此外，外界較不為人知的是，美軍諾克斯級艦服役時，艦載反潛直升機為輕型的SH-2F海妖式直升機，不過蘭陽艦的艦尾飛行甲板曾經過加厚、加固工程，可起降更大型的SH-60系列海鷹直升機(國軍S-70C(M)-1/2同型機)，國軍引進後也曾以S-70C(M)-1反潛直升機進行試降，不過日後仍僅搭配輕型的500MD直升機服役。

濟陽級在台服役多年以來，由於使用高壓蒸汽渦輪主機，人力需求較高，隨著船齡老大，可靠度下降，國防部決定逐步退役，先前已經有2艘同級艦除役，今天的除役典禮由海軍艦指部指揮官吳立平中將主持，僅限受邀人員參加，過程相當低調，不過仍有不少曾經在蘭陽艦服役甚至參與出國接艦的退役官兵一起歡送老朋友。海軍從2024年起不再大修濟陽級，接下來到達五年大修期程的船，將直接汰除。

我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」，編號FFG-935，今天在高雄港新濱碼頭舉行除役典禮。圖／讀者提供
我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」，編號FFG-935，今天在高雄港新濱碼頭舉行除役典禮。圖／讀者提供
蘭陽艦於民國103年9月17日的漢光演習中，在花蓮外海發射ASROC反潛火箭。資料照，記者程嘉文／攝影
蘭陽艦於民國103年9月17日的漢光演習中，在花蓮外海發射ASROC反潛火箭。資料照，記者程嘉文／攝影

國軍 海軍 直升機

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