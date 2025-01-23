曾赴菲律賓敦睦、試降S-70C直升機 海軍蘭陽艦除役

我國海軍首艘以台灣地區命名的濟陽級巡防艦「蘭陽號」今天在高雄港新濱碼頭舉行除役典禮；蘭陽艦在國軍服役超過29年，曾經赴菲律賓蘇比克灣執行敦睦遠航，也曾試降過S-70C型反潛直升機。

蘭陽艦（FFG-935）為美國海軍諾克斯級巡防艦，美軍艦名為「休伊斯號」（USS Joseph Hewes,FF-1078），1970年下水、1971年4月24日成軍，艦齡達55年；國軍於1994年6月自美軍手中熱艦移交，1995年8月返台服役，在台服役29年又173天；總累積航程達43萬8284.53浬（81萬1702.95公里）。

諾克斯級具有強大反潛戰力，配備有SQS-206CX艦艏聲納、SQS-35(V)可變深度聲納及SQR-18A(V)拖曳陣列聲納等精密偵潛裝備，適合台灣東岸太平洋洋海域的反潛作戰，海軍為取代原有的「陽字號」驅逐艦，在1990年代初期以先租後購方式獲得諾克斯級艦，原定引進9艘，但因最後1艘艦況太差而放棄，最後僅有8艘成軍服役，海軍依慣例以首艦「濟陽艦」的命名，稱這8艘姊妹艦為濟陽級。

蘭陽艦曾在2003年11月，與姊妹艦宜陽艦(FF-938)赴菲律賓蘇比克灣執行敦睦遠航任務，是濟陽級極少數出國敦睦的例子。此外，外界較不為人知的是，美軍諾克斯級艦服役時，艦載反潛直升機為輕型的SH-2F海妖式直升機，不過蘭陽艦的艦尾飛行甲板曾經過加厚、加固工程，可起降更大型的SH-60系列海鷹直升機(國軍S-70C(M)-1/2同型機)，國軍引進後也曾以S-70C(M)-1反潛直升機進行試降，不過日後仍僅搭配輕型的500MD直升機服役。