雷昇案有譜？ 彈藥整修標案曝陸軍接裝國造MK66火箭彈

國防部陸軍司令部今（23）日發佈決標案，以1億6500萬元的決標金額，委由中科院進行「2.75吋火箭彈，配M151彈頭，M423引信，及MK66 MOD3推進器」整修案。其中MK66 MOD3推進器為雷霆2000多管火箭系統升級的火箭彈所屬，顯示陸軍已小批量接裝國造增程型火箭彈。

雷霆2000多管火箭現役有射程7-15公里的MK15反登陸火箭彈、射程15公里的MK30反舟波火箭彈、射程25到45公土的MK45反泊地火箭彈。MK66增程型火箭彈及戰術彈道飛彈，則由代號「雷昇專案」的科研計畫進行發展。傳聞已完成試射，但中科院與陸軍沒有公布，也未在公開預算案中呈現。

據指出，MK66型增程火箭彈已完成初期戰術測評，有效射程可達70公里，一個MK66模組為4枚，目前傳有捷克軍工廠商TATRA生產的8X8軍規車輛競標成為發射車，新式軍規發射車可望搭載二個模組合計8枚。傳中科院另已完成射程150公里的戰術飛彈初期測評，規劃以同款新型發射車搭載，可搭載2枚戰術飛彈。

陸軍已由58砲指部開始接裝美造「HIMARS」多管火箭，外界關切美造、國造性能相近的多管火箭系統如何部署。曾有將領表示，陸軍建案時將海馬斯設定為防衛性武器，主要執行火力跨區增援，減少裝甲旅跨區機動，但海馬斯具源頭打擊能力，射程可達大陸東南沿海主要港口，因此須具備岸後戰力保存空間，十軍團58砲指部所處中部縱深足以變換陣地；未來海馬斯負責遠程打擊、海上高價值目標擊，雷霆2000負責反登陸作戰24浬內火力供給，形成遠、中、近程火力打擊效果，提升重層防衛打擊戰力，創造國土防衛作戰有利態勢。