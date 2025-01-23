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考驗研航所 傳中科院長李世強下達電動無人機研發令
中科院配合政府政策大力推動嘉義無人機產業園區，近日傳出院長李世強對所轄航空研究所下達命令，訂定在未來10個月內研發出巡飛彈2型升級版與高規格的電動無人機。對此，中科院今日表示，有關巡飛彈2型升級版及電動無人機研發，因涉及國防機敏事務，中科院援例不予評論。
傳李世強這項命令相當強勢，考驗航空研究所的意味濃厚，知情人士認為這項時程過於緊迫，且所訂定研發產品規格奇高，「根本不可能」。
巡飛彈又被稱為「台版彈簧刀」。1型是由單兵操作，鏡頭配備AI智能，滯空時間約15分鐘，攻擊距離逾10公里。中科院曾在2023年9月台北國際航太展首度展示以多聯裝彈箱集裝並具日夜作戰性能的巡飛彈2型無人機。
傳李世強所下達研發命令，中科院今天表示，中科院各型無人機研發項量與期程，均依國防戰略指導及軍種作戰需求辦理。但有關巡飛彈2型升級版及電動無人機研發，因涉及國防機敏事務，中科院援例不予評論。
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