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台馬海纜連環斷網第2天 微波備援撐起馬祖網路通訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜-「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」陸續斷裂，中華電信的機房也成為關注的焦點。記者蔡家蓁／攝影
連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜-「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」陸續斷裂，中華電信的機房也成為關注的焦點。記者蔡家蓁／攝影

台馬海纜接連斷，第3海纜先是在本月15日發生故障，台馬第2海纜昨日凌晨5時許也發生斷裂，數發部說明，應是海纜自然劣化發生故障，海象允許下，預估2月可修復完成，斷網進入第二天，馬祖民眾都覺得「整體感受比以往海纜中斷時好很多，幾乎沒什麼影響」，不少人歸功是微波訊號有發揮效能。

台馬海纜昨天再次發生全斷事故，中華電信緊急啟動微波電路備援，數發部昨天上午由部長黃彥男召開記者會對外說明，表示依岸際雷達和AIS雷達資料判斷，事發當下海纜周邊無船隻，故障原因應為海纜自然劣化。

連江縣政府也表示，目前已切換微波備援機制，台馬微波可提供12.6Gbps頻寬，馬祖流量高峰約9.5Gbps，足提供民眾通訊穩定，目前通訊應不受影響。

台馬海纜斷線進入第二天，馬祖居民普遍都說，這次好多了，僅是有時候會卡卡，但一般時間都還蠻順的，「沒有感覺很不順」；曹姓民眾也說，其實沒受影響，他將網路開分享給兒子的平板用，都沒問題，這次有微波訊號，有比較好一點。

有旅遊業者透露，可能是現在馬祖地區的遊客沒有很多，所以使用人數沒旺季那麼多，「要是人多，我看手機訊號也跟烏龜一樣」。

另外，也有網友說，現在是微波訊號，難怪很不穩。網友還打趣的說，如果網路全斷，應該會有一堆人聚在西面或福沃用中國聯通或中國移動上網。

連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜～「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」陸續斷裂，中華電信的服務據點接到不少民眾詢問的電話。記者蔡家蓁／攝影
連接馬祖與台灣本島的兩條海底電纜～「台馬2號電纜」與「台馬3號電纜」陸續斷裂，中華電信的服務據點接到不少民眾詢問的電話。記者蔡家蓁／攝影

網路 電纜 馬祖

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