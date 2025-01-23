台馬海纜斷線 軍方啟動微波暨衛星系統備援

台馬第二、第三海纜接連斷纜導致台馬電纜網絡全斷，國防部證實，海纜發生通信異常狀況後，軍方啟動國軍微波暨衛星系統作為備援，通訊狀況正常，不影響國軍通聯。

中華電信昨天公告指出，台馬第三海纜於1月15日下午1點36分發生障礙，台馬第二海纜於昨天清晨5點34分也發生障礙，造成台馬海底電纜訊號全段，訊務已疏轉至微波電路。數位發展部也召開記者會表示，台馬二號海纜因芯線老化而斷纜。

國防部對此表示，針對海纜發生障礙事件，經中華電信通報並與數發部確認，已立即運用中華微波實施接替，不影響國軍通聯。國防部指出，台馬二號海纜發生通信異常狀況後，軍方已同步運用國軍微波暨衛星系統作為備援，通訊狀況均正常。

面對台馬海纜全斷，雖然即時啟動備援機制，不過民眾黨立委林憶君昨天質疑，2023年至今金馬通訊海纜共接連10次斷裂，從未見數發部說明，外交及國防委員會日前針對此議題進行專題報告，數發部也都卸責推給這是中華電信的業務，昨天大動作出面，究竟是真心面對問題？還是想利用記者會對總預算遭刪減趁機哭窮？

國民黨立委洪孟楷也批評，數發部除了點麵線，狂出國，想不到其他政績，連自然劣化的海纜還牽拖預算被刪，坐實數發部就是一個沒有計劃、無用的部會。