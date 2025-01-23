共軍「聯合戰備警巡」41機艦出海 無人機環島一周擾台

中共解放軍昨天再次發動「聯合戰備警巡」行動，國防部公布，從昨天到今天清晨為止，發現35架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動。並再次有無人機繞台飛行。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部昨天深夜發布，從昨天傍晚起偵獲大批共機出海，配合共艦執行「聯合戰備警巡」行動，是今年初以來第四次類似行動。據國防部統計，從昨（22）日清晨到今（23）日清晨6時為止，共計偵獲共機35架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中27架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天下午1時30分到晚間7時53分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機18架次在台海中線沿線活動，其中12架次曾在台海中線南北跨越中線，進入我北部及西南空域活動，並且繞經台灣西南、南部應變區外圍到東部空域。同時，昨天中午12時50分到晚間9點57分，發現有無人機2架環繞台灣本島應變區外圍繞台飛行。

另外，從昨天中午12時03分至晚間7時13分，也曾發現中共戰鬥機與轟炸機4架次進入我西南空域徘徊，並沿我南部應變區外圍往南部、東部空域活動。

此外，昨天下午到晚間在北部空域及東部空域，也偵獲有中共輔戰機徘徊活動。