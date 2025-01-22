請武器研發資深顧問3天内打包走人 中科院：1年1聘

傳中科院精簡軍備研發人事，近日通知部分包括雄風飛彈小組的資深軍備研發顧問，要求其3天內打包走人，挨批粗暴。中科院今天表示，相關人員是以一年一聘定期契約方式回聘，沒聘用顧問擔任專案主持人。

「定傳媒」今日報導，顧立雄接任國防部長後，中科院有6大軍備研究編組，因為技轉，或要改為對美採購等因素而遭喊停，包括大型騰雲無人機、陀螺儀、增程型雷霆2000火箭彈、銳指專案、銳鳶無人機等六大研究編組，甚至包括部份長程精準飛彈，也同樣傳出在現有軍種建案採購完畢後，也會一併轉向對美採購。

現在又傳，部分自飛彈所、光電所等要職務卸任後轉任雄風飛彈與其他科研專案主持者的資深顧問，本月初突然接到人事室通知不再續聘，並命其3天後打包走人，引發院內議論，挨批舉措粗暴。

中科院今天表示，所謂六大軍備研究編組被喊停一事，純屬臆測。銳鳶無人機的部分，其所研製銳鳶2型原型機的部分，則將改為「試研製」方式，原本是由各所、中心提出後由院部核定，現已經改為中科院一級主管組成策略會，以多單位審視，希望爭取跨單位採用，擴增實際運用範疇。

中科院進一步表示，中科院辦理高階主管高齡回任，皆依審計部查核意見辦理；另有關外界指稱中科院聘用顧問擔任專案主持人，屬媒體臆測報導，與事實不符。

中科院表示，中科院是依任務需求，針對資深人員退休後，依中高齡者及高齡者就業促進法，以一年一聘定期契約方式回聘，繼續投入量產工作，期使任務執行順遂。