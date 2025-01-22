快訊

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時 面色凝重沉默離開

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

請武器研發資深顧問3天内打包走人 中科院：1年1聘

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院研發展示館。圖／本報系資料照
中科院研發展示館。圖／本報系資料照

中科院精簡軍備研發人事，近日通知部分包括雄風飛彈小組的資深軍備研發顧問，要求其3天內打包走人，挨批粗暴。中科院今天表示，相關人員是以一年一聘定期契約方式回聘，沒聘用顧問擔任專案主持人。

「定傳媒」今日報導，顧立雄接任國防部長後，中科院有6大軍備研究編組，因為技轉，或要改為對美採購等因素而遭喊停，包括大型騰雲無人機、陀螺儀、增程型雷霆2000火箭彈、銳指專案、銳鳶無人機等六大研究編組，甚至包括部份長程精準飛彈，也同樣傳出在現有軍種建案採購完畢後，也會一併轉向對美採購。

現在又傳，部分自飛彈所、光電所等要職務卸任後轉任雄風飛彈與其他科研專案主持者的資深顧問，本月初突然接到人事室通知不再續聘，並命其3天後打包走人，引發院內議論，挨批舉措粗暴。

中科院今天表示，所謂六大軍備研究編組被喊停一事，純屬臆測。銳鳶無人機的部分，其所研製銳鳶2型原型機的部分，則將改為「試研製」方式，原本是由各所、中心提出後由院部核定，現已經改為中科院一級主管組成策略會，以多單位審視，希望爭取跨單位採用，擴增實際運用範疇。

中科院進一步表示，中科院辦理高階主管高齡回任，皆依審計部查核意見辦理；另有關外界指稱中科院聘用顧問擔任專案主持人，屬媒體臆測報導，與事實不符。

中科院表示，中科院是依任務需求，針對資深人員退休後，依中高齡者及高齡者就業促進法，以一年一聘定期契約方式回聘，繼續投入量產工作，期使任務執行順遂。

中科院 案主 飛彈

延伸閱讀

鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

中科院：有效運用預算 創造嘉義無人機園區優勢

拉法葉艦性能提升工程推進 多項指標性裝備裝配趕進度

鋭鳶2無人機在倒數聲中升空 中科院跨年影片顯示「對量產抱持期待」

相關新聞

請武器研發資深顧問3天内打包走人 中科院：1年1聘

傳中科院精簡軍備研發人事，近日通知部分包括雄風飛彈小組的資深軍備研發顧問，要求其3天內打包走人，挨批粗暴。中科院今天表示...

清泉崗女士官長亡有過失？檢察官殯儀館相驗 暫無人轉被告

空軍清泉崗基地昨天發生胡姓女士官長遭軍機捲入身亡意外，檢察官昨天已訊問現場飛官等4名證人，外界與家屬質疑此案恐涉及過失致...

空軍女士官長捲戰機亡 胡母悲痛認屍…檢方相驗死因出爐

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分...

胡姓士官長遭經國號戰機吸入喪命 空軍安慰家屬從優撫卹

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，當場失去生命跡象；由於...

海軍士官未歸營失聯 蘇澳港尋獲遺體

海軍艦隊指揮部證實，海軍131艦隊鄭姓上士昨天休假外出餐敘，不過進入營區後未登艦收假，經單位尋找，今天上午8點50分於港...

海軍士官墜海亡 軍方：前一晚曾餐敘

海軍131艦隊轄下沱江級巡邏艦安江號（舷號：PGG-625）因任務停泊蘇澳港中正基地，1名鄭姓上士今天上午被發現在港內墜海死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。