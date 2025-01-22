空軍女士官長捲戰機亡 胡母悲痛認屍…檢方相驗死因出爐

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」（熄火）戰機發動機進氣口吸入，當場被削去部分頭顱，送醫不治，家屬質疑過程是否有人為疏失，檢方今天下午相驗，胡母認屍時，神情哀戚，檢察官已發出死亡證明書，死因為顱骨銳器切削致中樞神經損傷亡。

台中地檢署表示，此案已由檢察官開出死亡證明書，死因為顱骨遭銳器切削、大面積頭皮撕裂傷導致中樞神經損傷致死，後續將由檢察官持續調閱停機作業規定等相關證據，釐清此案是否有人為疏失，導致胡女死因。

空軍三聯隊政戰主任說，目前正派員陪同家屬度過最傷心的階段，同時協助家屬辦理喪葬後事中，有關胡姓士官長因執行公務而意外傷亡部分，已依軍人撫卹相關規定辦理，因公給予從優撫卹。

立法院副院長江啟臣今早也到靈堂慰問，江說，胡女是胡家最小女兒，胡家有4人從軍，胡女非第一天入伍，再過2年就服役20年可退伍，家屬認為此事有疑，無法接受，要求國防部要查清真相。

他說，胡女父親很早過世，胡母獨力撫養5名子女，其中4人從軍，3人在空軍、1人陸軍，都報效國家，子女願意投報國家，胡母很欣慰，軍方承諾辦好後事，全力配合檢調追查，一定要釐清真相。

胡女（41歲）為空軍航空技術學院民國96年班畢業、剛晉升士官長，去年調至該單位，案發時擔任助理士勤務，當時1504號單座經國號戰機落地滑回機庫堡已停妥，當事人檢查完成放置輪檔後，退出機旁作業區時遭到右側發動機吸入。