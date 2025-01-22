清泉崗女士官長亡有過失？檢察官殯儀館相驗 暫無人轉被告

空軍清泉崗基地昨天發生胡姓女士官長遭軍機捲入身亡意外，檢察官昨天已訊問現場飛官等4名證人，外界與家屬質疑此案恐涉及過失致死，但檢察官今天下午相驗後，已開立死亡證明書，認定胡女是顱骨遭銳器切削導致中樞神經損傷致死，全案仍依相驗案偵辦，暫無人轉列被告

台中地檢署檢察官黃彥凱偵辦此案，昨天已先赴清泉崗機場，調閱相關作業規定等資料，另外訊問經國號戰機的飛官、2名助理士，以及在機務室內的班長等4人，4人當時由檢方訊問時，都以證人身分完成訊問。

今天下午3時許，檢察官到東海殯儀館辦理相驗，胡母配合認屍，僅一分多鐘即在清泉崗基地士官兵的攙扶下離開冰櫃室，表情哀戚。

檢察官進行相驗約1個多小時後結束，案發時涉案的四名官兵仍列為證人身分，暫無證據顯示涉犯過失致死罪嫌，目前仍依相字案偵辦，無人轉列被告。

台中地檢署表示，此案已由檢察官開出死亡證明書，死因為顱骨遭銳器切削、大面積頭皮撕裂傷導致中樞神經損傷致死，後續將由檢察官持續調閱停機作業規定等相關證據，釐清此案是否有人為疏失，導致胡女死因。

空軍三聯隊政戰主任說，目前正派員陪同家屬度過最傷心的階段，同時協助家屬辦理喪葬後事中，有關胡姓士官長因執行公務而意外傷亡部分，已依軍人撫卹相關規定辦理，因公給予從優撫卹。