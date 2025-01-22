胡姓士官長遭經國號戰機吸入喪命 空軍安慰家屬從優撫卹
空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，當場失去生命跡象；由於家屬陷入極度難過情緒中，並要求軍方最短時間內釐清真相，給死者和家屬一個交代，軍方今天表示，一定會依軍人撫卹相關規定辦理，給予因公從優撫卹。
空軍三聯隊表示，目前正派員陪同家屬度過最傷心難過的階段，目前正協助家屬辦理喪葬後事中，有關胡姓女士官長因執行公務而意外傷亡部分，已依軍人撫卹相關規定辦理，報請國防部給予從優撫卹；並承諾配合檢調追查事故的發生原因，讓女士官長能夠安心離開。
針對家屬質疑女士官長再過2年就可以退伍，家屬覺得此事疑雲重重，無法接受突然殉職，軍方承諾辦好後事，全力配合檢調追查，現階段最重要的事，釐清真相給外界一個完整的說明。
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