131艦隊安江軍艦上士墜海亡 今早遺體蘇澳港內被發現

七龍珠裡的戰鬥力眼鏡砍起來很科幻，實際上在軍事領域，頭盔顯示器也發揮了不少功用。不過頭盔顯示器就如同其他科技產品，有著不少世代間的差異，本集部隊鍋邀請到前經濟部航太小組專案經理Cruise來聊聊，不同世代的頭盔顯示器有什麼不同功能，又各自有著什麼性能差異呢？

2025-01-22 09:47