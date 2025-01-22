快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

131艦隊安江軍艦上士墜海亡 今早遺體蘇澳港內被發現

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
沱江級巡邏艦安江號，艦上鄭姓上士今天上午8時50分許被發現在蘇澳港內海面上墜海亡。本報資料照
沱江級巡邏艦安江號，艦上鄭姓上士今天上午8時50分許被發現在蘇澳港內海面上墜海亡。本報資料照

海軍131艦隊轄下沱江級巡邏艦安江號（舷號：PGG-625）因任務停泊蘇澳港中正基地，1名鄭姓上士今天上午被發現在港內墜海死亡。據了解，鄭姓上士昨晚並未按時歸隊，相關單位今天上午近9時許，在港內水面上發現遺體

海軍艦隊指揮部表示，鄭姓上士昨日休假外出，但晚間進入營區後並未登艦收假，單位編組持續搜尋，今天上午8時50分許在港區木棧道下方海面發現鄭姓上士，送醫後不治，已同步聯繫家屬。

海軍表示，對不幸身故的鄭姓上士深表哀悼與不捨，已派高階幹部前往處理、陪伴家屬，全案將配合憲兵、檢察官調查釐清，也會協助家屬處理後喪葬照撫事宜。

據悉，鄭姓上士今年37歲，遺體已被到醫院，家屬也已抵達宜蘭，待家屬確認後，將報請檢方相驗，確認死因。

憲兵 海軍 遺體

延伸閱讀

台南德陽軍艦下水服役80周年 攜手電玩遊戲新春開展

海底電纜遭破壞 瑞典：將派軍艦和偵察機巡邏

海軍無人機飛百公里 遭質疑怎為射程150公里飛彈找目標？

影／《軍情站》新潛水訓練中心深度僅13公尺 海軍：已能滿足所有訓練

相關新聞

胡姓士官長遭經國號戰機吸入喪命 空軍安慰家屬從優撫卹

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，當場失去生命跡象；由於...

海軍士官未歸營失聯 蘇澳港尋獲遺體

海軍艦隊指揮部證實，海軍131艦隊鄭姓上士昨天休假外出餐敘，不過進入營區後未登艦收假，經單位尋找，今天上午8點50分於港...

131艦隊安江軍艦上士墜海亡 今早遺體蘇澳港內被發現

海軍131艦隊轄下沱江級巡邏艦安江號（舷號：PGG-625）因任務停泊蘇澳港中正基地，1名鄭姓上士今天上午被發現在港內墜...

士官長再2年可退伍執勤遇難 寡母撫養5子女4人從軍

台中清泉崗基地21日執行飛機關車前檢查，胡姓女士官長遭發動機吸入身亡。胡母獨自扶養5名子女，有4人投身軍旅，胡女為最小女...

共軍19機艦擾台 明將發射火箭經過我防空識別區

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現14架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。國防部並預告...

部隊鍋 EP203｜頭盔顯示器看到哪裡打到哪裡 不同世代有著什麼性能差異？

七龍珠裡的戰鬥力眼鏡砍起來很科幻，實際上在軍事領域，頭盔顯示器也發揮了不少功用。不過頭盔顯示器就如同其他科技產品，有著不少世代間的差異，本集部隊鍋邀請到前經濟部航太小組專案經理Cruise來聊聊，不同世代的頭盔顯示器有什麼不同功能，又各自有著什麼性能差異呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。