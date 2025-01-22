131艦隊安江軍艦上士墜海亡 今早遺體蘇澳港內被發現
海軍131艦隊轄下沱江級巡邏艦安江號（舷號：PGG-625）因任務停泊蘇澳港中正基地，1名鄭姓上士今天上午被發現在港內墜海死亡。據了解，鄭姓上士昨晚並未按時歸隊，相關單位今天上午近9時許，在港內水面上發現遺體。
海軍艦隊指揮部表示，鄭姓上士昨日休假外出，但晚間進入營區後並未登艦收假，單位編組持續搜尋，今天上午8時50分許在港區木棧道下方海面發現鄭姓上士，送醫後不治，已同步聯繫家屬。
海軍表示，對不幸身故的鄭姓上士深表哀悼與不捨，已派高階幹部前往處理、陪伴家屬，全案將配合憲兵、檢察官調查釐清，也會協助家屬處理後喪葬照撫事宜。
據悉，鄭姓上士今年37歲，遺體已被到醫院，家屬也已抵達宜蘭，待家屬確認後，將報請檢方相驗，確認死因。
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