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清泉崗基地士官長遭發動機吸入亡 檢相驗釐清死因

中央社／ 台中22日電
空軍清泉崗基地一名女士官長昨天在基地意外中殉職，檢察官今天相驗。記者陳宏睿／攝影
空軍清泉崗基地一名女士官長昨天在基地意外中殉職，檢察官今天相驗。記者陳宏睿／攝影

台中清泉崗基地昨天發生胡姓女士官長執行飛機關車前檢查時，遭發動機吸入送醫不治。中檢昨天訊問在場4名官兵，今天下午將相驗死者遺體，後續不排除以過失致死罪嫌方向偵辦。

台中地檢署今天表示，昨天案發後已指派檢察官，指揮憲兵隊前往清泉崗基地勘驗現場，並以證人身分偵訊當時在場的4名官兵，預計今天下午將相驗胡女遺體釐清死因，全案後續不排除以過失致死罪嫌方向偵辦。

空軍司令部指出，清泉崗基地昨天上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓女士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫，胡姓士官長在當天上午11時33分到院，11時38分宣告不治。

據了解，胡女今年41歲，為家中最小的孩子，她還有3個哥哥、1個姊姊，她在民國96年投入軍旅，從軍18年。空軍司令部表示，將全力協助家屬處理善後事宜，另將通盤檢討、精進工作流程，以防類案再生。

士官長 清泉崗 過失致死

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