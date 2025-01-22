快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

士官長再2年可退伍執勤遇難 寡母撫養5子女4人從軍

中央社／ 台中22日電
胡姓地勤女士官長執勤時遭經國號戰機進氣口吸入喪命，母親在家人陪同下前往醫院看視遺體。記者黑中亮／攝影
胡姓地勤女士官長執勤時遭經國號戰機進氣口吸入喪命，母親在家人陪同下前往醫院看視遺體。記者黑中亮／攝影

台中清泉崗基地21日執行飛機關車前檢查，胡姓女士官長遭發動機吸入身亡。胡母獨自扶養5名子女，有4人投身軍旅，胡女為最小女兒，2年後可退伍，春節前發生憾事令家人悲慟。

清泉崗基地21日在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓士官長因不明原因遭發動機吸入，送醫搶救不治。胡女母親與家人聞訊急奔醫院，胡母見到女兒遺體，身體一度癱軟無力行走，她癱坐在輪椅上痛哭，要求軍方給真相。目前胡女靈堂安置在東海殯儀館。

立法院副院長江啟臣今天上午到靈堂慰問家屬，他指出，胡女父親30多歲就過世，胡母獨自辛苦扶養5名兒女，有4人投身軍旅，3個空軍和1個陸軍，這是家族的驕傲，也是對國家的貢獻。他要求，政府與軍方應展現責任感，全力協助家屬走過艱難時刻。

據了解，胡女今年41歲，民國96年投入軍旅，在三聯隊服役長達18年，再2年就可以退伍，她為家中最小的孩子，還有3個哥哥、1個姊姊。4個月前她到同聯隊的機務單位服務，晉升為士官長，搬進清水空軍官舍居住。今天上午胡女兄姐也赴清泉崗基地招魂，希望帶妹妹回家。

士官長 小女兒 清泉崗

延伸閱讀

吸入戰機進氣口...女士官長再2年可退伍 江啟臣和家屬要求查清真相

清泉崗基地30多年前首次人被戰機吸入 傳頭顱不見軍方不證實

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

天人永隔！清泉崗女士官長遭發動機吸入亡 母見遺體癱坐輪椅痛哭

相關新聞

胡姓士官長遭經國號戰機吸入喪命 空軍安慰家屬從優撫卹

空軍清泉崗基地第三聯隊胡姓女士官長，昨天在經國號戰機落地進庫時，遭未「關車」戰機發動機進氣口吸入，當場失去生命跡象；由於...

海軍士官未歸營失聯 蘇澳港尋獲遺體

海軍艦隊指揮部證實，海軍131艦隊鄭姓上士昨天休假外出餐敘，不過進入營區後未登艦收假，經單位尋找，今天上午8點50分於港...

131艦隊安江軍艦上士墜海亡 今早遺體蘇澳港內被發現

海軍131艦隊轄下沱江級巡邏艦安江號（舷號：PGG-625）因任務停泊蘇澳港中正基地，1名鄭姓上士今天上午被發現在港內墜...

士官長再2年可退伍執勤遇難 寡母撫養5子女4人從軍

台中清泉崗基地21日執行飛機關車前檢查，胡姓女士官長遭發動機吸入身亡。胡母獨自扶養5名子女，有4人投身軍旅，胡女為最小女...

共軍19機艦擾台 明將發射火箭經過我防空識別區

國防部公布中共解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現14架次中共軍機、5艘共艦持續在台海周邊活動。國防部並預告...

部隊鍋 EP203｜頭盔顯示器看到哪裡打到哪裡 不同世代有著什麼性能差異？

七龍珠裡的戰鬥力眼鏡砍起來很科幻，實際上在軍事領域，頭盔顯示器也發揮了不少功用。不過頭盔顯示器就如同其他科技產品，有著不少世代間的差異，本集部隊鍋邀請到前經濟部航太小組專案經理Cruise來聊聊，不同世代的頭盔顯示器有什麼不同功能，又各自有著什麼性能差異呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。